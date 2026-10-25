Microsoft lança Project Perception para monitorizar agentes de IA e mitigar riscos internos

A transição de sistemas de Inteligência Artificial (IA) de meras ferramentas de consulta para agentes operacionais autónomos — com capacidade para escrever código, gerir despesas e aceder a bases de dados — altera a natureza do risco cibernético. Ao requererem privilégios de acesso a infraestruturas corporativas, estes agentes passam a ser classificados, do ponto de vista procedimental, como potenciais "riscos internos".

Photo: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License Робот и человек

A estratégia da Microsoft para mitigar esta vulnerabilidade assenta na premissa de que a fiabilidade do sistema não deve depender da confiança no modelo de IA, mas sim de uma arquitetura que dispense essa confiança. O objetivo é a separação rigorosa entre a capacidade de raciocínio do modelo e a autoridade efetiva de execução sobre os sistemas.

Para operacionalizar este controlo, a empresa apresentou o Project Perception, um ecossistema de defesa que implementa os Guardian Agents: agentes de segurança especializados cuja função é vigiar, auditar e, se necessário, conter a atividade de outros agentes de IA.

Mecanismos de contenção e a ameaça de injeção de comandos

A necessidade de monitorização agêntica reflete-se nos dados do Microsoft Digital Defense Report 2026, que indica que 52% da atividade de ataque detetada na telemetria da empresa resultou de ligações maliciosas injetadas através de modelos e ferramentas.

Segundo Pedro Soares, National Security Officer (NSO) da Microsoft Portugal, a abordagem não se foca na resistência do modelo à manipulação, mas na criação de barreiras operacionais. Se um agente for induzido por um documento malicioso a enviar dados para um servidor não autorizado, o sistema operativo bloqueia a ligação.

Este controlo é executado através de três camadas técnicas:

Microsoft Execution Container (MXC): isola o ambiente de execução da IA, confinando a sua atividade.

isola o ambiente de execução da IA, confinando a sua atividade. Dynamic Agent Risk: avalia em tempo real desvios de conduta face à tarefa atribuída.

avalia em tempo real desvios de conduta face à tarefa atribuída. Gestão de Permissões: em caso de incidente, o sistema pode revogar permissões de escrita e aprovação, mantendo apenas a leitura, ou impor a validação humana obrigatória para atos críticos.

Impacto nas PME e conformidade com a diretiva NIS2

Embora a arquitetura completa esteja integrada no licenciamento Microsoft 365 E7, destinado a grandes corporações, a Microsoft indica que as funcionalidades básicas de identificação e inventário no Agent 365 estão disponíveis em todas as subscrições comerciais. O isolamento via MXC é fornecido pelo sistema operativo, enquanto controlos avançados para PME serão disponibilizados como módulos no plano Microsoft 365 Business Premium.

Esta infraestrutura assume relevância jurídica com a transposição da diretiva europeia NIS2 para a lei nacional. A norma obriga os operadores de infraestruturas críticas e serviços essenciais a auditar a segurança de toda a sua cadeia de fornecimento, composta maioritariamente por PME.

No entanto, Pedro Soares sublinha que a automação da defesa não altera a responsabilidade legal. De acordo com a NIS2, a supervisão da gestão de risco é uma competência indelegável dos órgãos de gestão das empresas, não podendo a responsabilidade jurídica ser subcontratada ao fornecedor do modelo de IA.

Soberania de dados e autonomia operacional na UE

Paralelamente, a Microsoft introduziu atualizações na sua Cloud Soberana para responder às exigências de conformidade da União Europeia e da EFTA:

Sovereign Control Panel: ferramenta no Azure para mapeamento de dependências geopolíticas e portabilidade de dados.

ferramenta no Azure para mapeamento de dependências geopolíticas e portabilidade de dados. Data Guardian: mecanismo de supervisão de acessos remotos de engenheiros da Microsoft por parceiros europeus independentes, com registos imutáveis via Production Touch Ledger.

mecanismo de supervisão de acessos remotos de engenheiros da Microsoft por parceiros europeus independentes, com registos imutáveis via Production Touch Ledger. Gestão de Chaves: possibilidade de retenção de chaves de encriptação primárias fora da infraestrutura da Microsoft.

possibilidade de retenção de chaves de encriptação primárias fora da infraestrutura da Microsoft. Azure Local: permite a execução de IA e bases de dados críticas (incluindo SQL Server) em modo totalmente desconectado da internet, garantindo a continuidade operacional de sistemas governamentais em cenários de crise ou corte de rede.