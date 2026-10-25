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Microsoft lança Project Perception para monitorizar agentes de IA e mitigar riscos internos

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A transição de sistemas de Inteligência Artificial (IA) de meras ferramentas de consulta para agentes operacionais autónomos — com capacidade para escrever código, gerir despesas e aceder a bases de dados — altera a natureza do risco cibernético. Ao requererem privilégios de acesso a infraestruturas corporativas, estes agentes passam a ser classificados, do ponto de vista procedimental, como potenciais "riscos internos".

Робот и человек
Photo: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

A estratégia da Microsoft para mitigar esta vulnerabilidade assenta na premissa de que a fiabilidade do sistema não deve depender da confiança no modelo de IA, mas sim de uma arquitetura que dispense essa confiança. O objetivo é a separação rigorosa entre a capacidade de raciocínio do modelo e a autoridade efetiva de execução sobre os sistemas.

Para operacionalizar este controlo, a empresa apresentou o Project Perception, um ecossistema de defesa que implementa os Guardian Agents: agentes de segurança especializados cuja função é vigiar, auditar e, se necessário, conter a atividade de outros agentes de IA.

Mecanismos de contenção e a ameaça de injeção de comandos

A necessidade de monitorização agêntica reflete-se nos dados do Microsoft Digital Defense Report 2026, que indica que 52% da atividade de ataque detetada na telemetria da empresa resultou de ligações maliciosas injetadas através de modelos e ferramentas.

Segundo Pedro Soares, National Security Officer (NSO) da Microsoft Portugal, a abordagem não se foca na resistência do modelo à manipulação, mas na criação de barreiras operacionais. Se um agente for induzido por um documento malicioso a enviar dados para um servidor não autorizado, o sistema operativo bloqueia a ligação.

Este controlo é executado através de três camadas técnicas:

  • Microsoft Execution Container (MXC): isola o ambiente de execução da IA, confinando a sua atividade.
  • Dynamic Agent Risk: avalia em tempo real desvios de conduta face à tarefa atribuída.
  • Gestão de Permissões: em caso de incidente, o sistema pode revogar permissões de escrita e aprovação, mantendo apenas a leitura, ou impor a validação humana obrigatória para atos críticos.

Impacto nas PME e conformidade com a diretiva NIS2

Embora a arquitetura completa esteja integrada no licenciamento Microsoft 365 E7, destinado a grandes corporações, a Microsoft indica que as funcionalidades básicas de identificação e inventário no Agent 365 estão disponíveis em todas as subscrições comerciais. O isolamento via MXC é fornecido pelo sistema operativo, enquanto controlos avançados para PME serão disponibilizados como módulos no plano Microsoft 365 Business Premium.

Esta infraestrutura assume relevância jurídica com a transposição da diretiva europeia NIS2 para a lei nacional. A norma obriga os operadores de infraestruturas críticas e serviços essenciais a auditar a segurança de toda a sua cadeia de fornecimento, composta maioritariamente por PME.

No entanto, Pedro Soares sublinha que a automação da defesa não altera a responsabilidade legal. De acordo com a NIS2, a supervisão da gestão de risco é uma competência indelegável dos órgãos de gestão das empresas, não podendo a responsabilidade jurídica ser subcontratada ao fornecedor do modelo de IA.

Soberania de dados e autonomia operacional na UE

Paralelamente, a Microsoft introduziu atualizações na sua Cloud Soberana para responder às exigências de conformidade da União Europeia e da EFTA:

  • Sovereign Control Panel: ferramenta no Azure para mapeamento de dependências geopolíticas e portabilidade de dados.
  • Data Guardian: mecanismo de supervisão de acessos remotos de engenheiros da Microsoft por parceiros europeus independentes, com registos imutáveis via Production Touch Ledger.
  • Gestão de Chaves: possibilidade de retenção de chaves de encriptação primárias fora da infraestrutura da Microsoft.
  • Azure Local: permite a execução de IA e bases de dados críticas (incluindo SQL Server) em modo totalmente desconectado da internet, garantindo a continuidade operacional de sistemas governamentais em cenários de crise ou corte de rede.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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