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A IA da Microsoft superou os médicos no diagnóstico de doença

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A nova rede neural MAI-DxO (Diagnostic Orchestrator) provou ser duas vezes mais precisa que médicos humanos em testes. O aspecto mais intrigante é como ela funciona. O sistema funciona como uma verdadeira consulta digital: alguns agentes de IA fazem diagnósticos, outros os criticam e questionam rigorosamente, e outros ainda decidem quais exames o paciente realmente precisa. Em um estudo publicado na revista Science, o sistema demonstrou resultados fenomenais:

Врач показывает предупреждение пациенту
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач показывает предупреждение пациенту
  • Em casos médicos complexos: a IA alcançou 83% de precisão, em comparação com 36% dos médicos.
  • Em casos de rotina: a IA obteve 80% de precisão, enquanto os médicos humanos obtiveram 47%.

Qual é o segredo para tanta precisão?

A rede neural baseada no GPT-5 provou ser muito mais meticulosa que os humanos. Antes de chegar a um veredicto, a IA fez uma média de 25 perguntas de esclarecimento, enquanto os médicos humanos fizeram apenas 5 a 6. Como resultado, o sistema não só diagnosticou a doença com mais precisão, como também criou um plano de exames mais econômico.

A IA substituirá os médicos imediatamente?

Ainda não. Os testes foram conduzidos em condições ideais, utilizando mapas de texto. Pacientes reais raramente conseguem estruturar suas queixas com tanta clareza.

Em seu manifesto, a Microsoft AI identifica cinco habilidades médicas essenciais para que a inteligência artificial funcione plenamente em hospitais e alcance o nível de "superinteligência médica". Essas habilidades incluem coordenação do atendimento clínico, tomada de decisões terapêuticas, empatia e interação com o paciente, integração aos processos hospitalares do mundo real e percepção de dados multimodais à beira do leito.

Não há planos para uma substituição completa dos médicos: a tecnologia será implementada como um assistente digital inteligente. Os primeiros testes clínicos em Boston ainda estão pendentes.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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