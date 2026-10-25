A IA da Microsoft superou os médicos no diagnóstico de doença

A nova rede neural MAI-DxO (Diagnostic Orchestrator) provou ser duas vezes mais precisa que médicos humanos em testes. O aspecto mais intrigante é como ela funciona. O sistema funciona como uma verdadeira consulta digital: alguns agentes de IA fazem diagnósticos, outros os criticam e questionam rigorosamente, e outros ainda decidem quais exames o paciente realmente precisa. Em um estudo publicado na revista Science, o sistema demonstrou resultados fenomenais:
A rede neural baseada no GPT-5 provou ser muito mais meticulosa que os humanos. Antes de chegar a um veredicto, a IA fez uma média de 25 perguntas de esclarecimento, enquanto os médicos humanos fizeram apenas 5 a 6. Como resultado, o sistema não só diagnosticou a doença com mais precisão, como também criou um plano de exames mais econômico.
Ainda não. Os testes foram conduzidos em condições ideais, utilizando mapas de texto. Pacientes reais raramente conseguem estruturar suas queixas com tanta clareza.
Em seu manifesto, a Microsoft AI identifica cinco habilidades médicas essenciais para que a inteligência artificial funcione plenamente em hospitais e alcance o nível de "superinteligência médica". Essas habilidades incluem coordenação do atendimento clínico, tomada de decisões terapêuticas, empatia e interação com o paciente, integração aos processos hospitalares do mundo real e percepção de dados multimodais à beira do leito.
Não há planos para uma substituição completa dos médicos: a tecnologia será implementada como um assistente digital inteligente. Os primeiros testes clínicos em Boston ainda estão pendentes.
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