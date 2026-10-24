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NVIDIA anuncia Vera Rubin na GTC Berlim: sistema de IA com resfriamento 100% líquido

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A NVIDIA apresentou, na quarta-feira (21 de outubro) durante a conferência GTC em Berlim, o sistema Vera Rubin, sua nova geração de computadores voltados para inteligência artificial. Segundo o CEO da empresa, Jensen Huang, o diferencial técnico reside na eliminação de cabos internos e na adoção de um sistema de resfriamento 100% líquido, o que permitiu reduzir o tempo de montagem de uma unidade de duas horas — padrão da antecessora Grace Blackwell — para menos de cinco minutos. A estrutura utiliza conectores de encaixe direto, dispensando mangueiras e ventoinhas individuais nas bandejas de computação.

Беспроводной компьютер NVIDIA
Photo: https://www.instagram.com/reel/ by NVIDIA
Беспроводной компьютер NVIDIA

Simultaneamente, a empresa anunciou o NVIDIA DGX Spark, desenvolvido em parceria com a MediaTek e a Microsoft. O chip é direcionado a notebooks e desktops para processamento de IA local, sem dependência constante de nuvem. O hardware é capaz de executar modelos com até 200 bilhões de parâmetros, visando a redução de custos operacionais e a segurança de dados privados em ambientes corporativos.

A transição para sistemas de montagem simplificada, como o Vera Rubin, indica uma tentativa da NVIDIA de remover gargalos na sua cadeia de suprimentos e na implementação em data centers. Caso a agilidade na montagem se traduza em maior escala de entrega, a empresa poderá consolidar seu domínio na infraestrutura de IA, onde a velocidade de instalação é um diferencial competitivo para grandes provedores de nuvem. No segmento de dispositivos locais, a viabilização de modelos de 200 bilhões de parâmetros em máquinas de mesa depende da capacidade real de dissipação térmica e eficiência energética desses chips, fatores que determinarão se a solução se tornará um padrão corporativo ou permanecerá restrita a nichos de alto desempenho.

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Author`s name Petr Ermilin
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