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O fim das barreiras: X-59 da NASA atinge novos patamares nos céus

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A NASA concluiu com sucesso a mais recente fase de testes do avião experimental X-59. A aeronave manteve-se em voo por uma hora, atingindo a velocidade de 1,4 Ma (aproximadamente 1.500 km/h) e alcançando a altitude de 16,8 km. Esta manobra faz parte do programa Quesst, cuja missão é reintroduzir a aviação supersônica no setor comercial, superando as barreiras regulatórias históricas.

NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)
Photo: commons.wikimedia.org by NASA Armstrong Flight Research Center / NASA/Steve Freeman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)

Engenharia acústica e configuração operacional

O principal obstáculo para o tráfego aéreo comercial supersônico sobre áreas populosas tem sido o estampido sônico. Essa onda acústica intensa, gerada ao romper a barreira do som, é legalmente proibida em países como os Estados Unidos, o que impede operações rotineiras sobre continentes. A engenharia do X-59 aborda essa restrição física ao modificar a propagação das ondas de choque.

O design incorpora um nariz alongado extremo, que "estica" as ondas de choque, transformando o estrondo abrupto em um ruído abafado, comparável ao som de uma porta de carro sendo fechada. Essa modificação na topologia da aeronave redefine o perfil de ruído percebido no solo. Para compensar a falta de vidro frontal tradicional devido à forma do nariz, a equipe de pilotos utiliza o sistema External Vision (XVS), que transmite imagens de câmeras de alta resolução (4K) para monitores internos, garantindo a orientação visual necessária durante o voo de alta performance.

A estrutura do protótipo integra nós de produção existentes para otimizar custos e prazos: os trens de pouso provêm do caça F-16 e o assento do piloto é derivado do T-38, reduzindo a complexidade da cadeia de suprimentos de testes.

Viabilidade econômica e implicações regulatórias

A introdução de jatos comerciais capazes de voar a velocidades supersônicas altera a logística do transporte aéreo de longa distância. A redução do tempo de travessia continental pela metade transforma a velocidade em um ativo crítico para o segmento de negócios, onde a eficiência temporal é o principal fator de decisão. Contudo, a viabilidade econômica depende da capacidade de operar em rotas densamente povoadas, o que exige uma revisão normativa. A próxima etapa do programa Quesst envolve voos sobre áreas habitadas nos EUA, com o objetivo de coletar dados estatísticos sobre a percepção do ruído pela população.

Esses dados servirão de base para os reguladores nacionais e internacionais na reformulação das regras de ruído aeronáutico, removendo a restrição jurídica que hoje limita o throughput comercial dessas aeronaves. Embora o consumo de combustível por quilômetro em voos supersônicos seja significativamente mais alto, aumentando o custo unitário e os desafios ambientais, a NASA está estabelecendo a base tecnológica necessária.

Se os testes confirmarem o perfil de "ruído suave" do X-59, o mercado será aberto para a produção de uma nova classe de aeronaves civis, estimulando investimentos na indústria aeroespacial e criando novos fluxos de trabalho de alta tecnologia na cadeia de valor da aviação.

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