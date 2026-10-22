Trezentas alunas em três liceus da Costa do Marfim iniciam uso prático de IA com apenas dois notebooks por escola

Trecentas estudantes, entre 11 e 16 anos, de três liceus nas cidades de Cocody, Yopougon e Bouaké, na Costa do Marfim, iniciaram a aplicação prática de ferramentas de inteligência artificial (IA) em seu processo de aprendizagem. A iniciativa, coordenada pelo Ecobank Côte d'Ivoire, foca na transição do contato teórico para a execução de projetos escolares mediado por algoritmos.

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Infraestrutura e restrições operacionais

A capacidade operacional imediata do projeto é limitada pelo hardware disponível: cada um dos três liceus recebeu dois notebooks e acesso ilimitado à rede por um ano. A operação depende agora da consultoria técnica de especialistas, que acompanharão alunas e professores durante doze meses para converter a base teórica em uso cotidiano de IA.

Escala e gargalos do setor digital

Embora o projeto local foque em três instituições, ele se insere em um esforço regional na África Subsaariana para reduzir a lacuna de competências digitais. No entanto, a escala de impacto nacional ainda enfrenta o gargalo da infraestrutura física e do acesso a equipamentos.

De acordo com dados de implementação de infraestrutura tecnológica na região, o resultado concreto acumulado até 2025 apresenta os seguintes indicadores de capacidade:

Ativos instalados: 66 laboratórios de informática criados.

66 laboratórios de informática criados. Capacidade de formação: 46.414 pessoas capacitadas em competências digitais.

46.414 pessoas capacitadas em competências digitais. Áreas de operação: Programação, robótica e inteligência artificial.

O sistema de formação busca integrar a educação básica a programas de fomento econômico, como o Fafg do Banco Mundial e o movimento ELLEVER, visando transformar a alfabetização digital em capacidade de geração de renda e inserção de mulheres no mercado de TI.