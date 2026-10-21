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Morar a 100 m de áreas verdes está associado a 20% menos risco de demência; veja a "dose" semanal de natureza

Vida » Alimentação

Viver ao lado de um parque ou jardim não é apenas uma questão de estética urbana ou de lazer; para o cérebro, pode ser uma barreira física contra a degradação cognitiva. Um estudo conduzido pela Universidade de Estocolmo e pelo Instituto Karolinska revelou que residir em um raio de 100 metros de áreas verdes reduz o risco de desenvolver demência em 20%. A pesquisa acompanhou 3.000 idosos ao longo de 16 anos, e a conclusão foi precisa: quanto maior a distância da porta de casa até a vegetação, mais fraco se torna o efeito protetor. Essa relação foi particularmente notável entre as mulheres.

Люди в парке
Photo: commons.wikimedia.org by Diliff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Люди в парке

Não se trata de misticismo, mas de mecanismos biológicos e físicos bem compreensíveis. As árvores funcionam como filtros naturais, retendo partículas finas de poluição que, de outra forma, poderiam desencadear inflamação neural. Além disso, essas áreas abafam o ruído urbano, que, ao prejudicar o sono e aumentar o estresse crônico, impacta negativamente os centros de memória. O estudo também indicou que ter um jardim ou parque por perto está associado a uma redução de cerca de 8% na probabilidade de sofrer um AVC, o que contribui diretamente para a diminuição do risco de demência vascular.

A dose necessária para o cérebro

Para quem não mora em meio a florestas densas, existe o conceito de uma "dose mínima terapêutica". Para ajudar a retardar o declínio cognitivo, os especialistas sugerem que 120 minutos (duas horas) por semana em parques ou florestas sejam suficientes. O benefício aumenta progressivamente até atingir 300 minutos (cinco horas) semanais, após o que não se observa mais um salto significativo na proteção cerebral.

Essa meta pode ser cumprida de diversas formas: com passeios curtos de 15 a 20 minutos todos os dias, com duas saídas maiores de uma hora na semana ou com um passeio único de duas horas no fim de semana. O cérebro reage a essa mudança de ambiente com uma rapidez surpreendente:

  • Após 3 minutos, as áreas do cérebro responsáveis pela ansiedade e pelos pensamentos intrusivos começam a acalmar;
  • Em 15 a 20 minutos, o nível de cortisol (hormônio do estresse) diminui, o ritmo cardíaco se estabiliza e a atividade da amígdala, o centro do medo, reduz;
  • Passados 45 minutos, iniciam-se processos mais profundos de recuperação da memória e da capacidade de concentração.

Integrando a natureza à rotina

Para quem deseja estruturar uma defesa constante contra o estresse e o declínio cognitivo, uma abordagem simples pode ser aplicada: dedicar 20 minutos a passeios em parques urbanos ou praças três vezes por semana; reservar 5 horas por mês para ambientes mais rústicos, como florestas densas ou reservas; e planejar 3 dias por ano em isolamento total da civilização, priorizando o descanso digital.

Essa rotina ajuda a manter o fluxo sanguíneo cerebral e o reserva cognitivo sem exigir mudanças drásticas no estilo de vida. É fundamental, porém, compreender que a caminhada é uma medida de apoio e prevenção. Se você ou alguém próximo apresentar sinais de alterações cognitivas, a ação correta é consultar um médico assistente para uma avaliação profissional, diagnóstico adequado e, se necessário, definição de um tratamento específico para o caso individual.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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