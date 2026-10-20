Revolução agrícola: BloomX capta $13 milhões e expande polinização robótica

A BloomX, agtech israelense especializada em polinização robótica, captou US$ 13 milhões em sua rodada de financiamento Série A, elevando o total de investimentos desde 2019 para US$ 20 milhões. O capital será destinado à expansão de suas operações em cultivos industriais de mirtilo e abacate, além da entrada no mercado dos Estados Unidos, onde a empresa planeja adaptar sua tecnologia para a polinização de amêndoas.

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A tecnologia como suporte ao ciclo biológico

Diferente de sistemas que visam substituir polinizadores naturais, a tecnologia da BloomX atua como um complemento biológico. A intervenção robótica ocorre em janelas críticas de floração, especialmente quando a atividade das abelhas é insuficiente ou limitada por condições climáticas adversas, que normalmente restringem o voo e a coleta de pólen dos insetos. Essa capacidade de operar sob condições meteorológicas variadas amplia a janela de polinização, garantindo que a fase de reprodução da planta seja plenamente aproveitada para a formação do fruto.

A empresa opera com duas abordagens técnicas distintas, adaptadas à anatomia de cada cultura:

Robee: Desenvolvido para mirtilos, o sistema utiliza vibrações controladas para imitar a técnica de "polinização por vibração" (sonicação) realizada por mamangabas.

Desenvolvido para mirtilos, o sistema utiliza vibrações controladas para imitar a técnica de "polinização por vibração" (sonicação) realizada por mamangabas. Yahav 2400: Aplicado a pomares de abacate, utiliza eletrodos de alta tensão para criar um campo elétrico que facilita o transporte do pólen.

Atualmente, a operação está distribuída entre México, Peru, Israel e África do Sul, com uma capacidade produtiva de processamento de até 3,5 hectares por dia por operador.

Impacto na produtividade e modelo de custo

No campo da economia agrícola, a BloomX afirma que a estabilização da polinização resulta em um aumento médio de 20% na produtividade, com melhorias no calibre e na qualidade dos frutos. A empresa menciona um retorno sobre o investimento (ROI) de até 10,5 vezes, embora esses dados sejam internos e a metodologia de comparação com áreas de controle não tenha sido detalhada publicamente.

Para mitigar o impacto do custo de capital nos produtores, a empresa migrou seu modelo de negócio da venda de equipamentos para o conceito de Pollination-as-a-Service (Polinização como Serviço). Segundo o CEO e cofundador Tai Sade, essa modalidade permite que o agricultor pague apenas pela operação tecnológica executada, reduzindo a exposição financeira ao risco e a dependência exclusiva de fatores ambientais durante a fase mais sensível do ciclo produtivo.