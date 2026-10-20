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Eleições em Espanha: o destino da regularização e nacionalidade para brasileiros em jogo

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As eleições antecipadas em Espanha, agendadas para 29 de novembro, colocam em causa mais do que a simples sucessão governativa; estão em jogo as condições reais de acesso e permanência de milhares de imigrantes, com especial incidência na comunidade brasileira.

Флаг Испании
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Para muitos, o país vizinho tornou-se um refúgio de maior estabilidade jurídica e salários mais competitivos face à experiência vivida em Portugal, mas essa porta de entrada para a Europa pode enfrentar novas barreiras.

Atualmente, a diferença entre o direito formal e a realidade prática da integração é visível nos prazos de obtenção da nacionalidade. Para cidadãos de países ibero-americanos, a lei espanhola permite requerer a cidadania após apenas dois anos de residência legal e ininterrupta — um contraste gritante com a regra geral de dez anos ou com a realidade portuguesa, onde o prazo para brasileiros com título de residência se fixa nos sete anos.

Esta vantagem competitiva, aliada às políticas de regularização promovidas pelo governo de Pedro Sánchez, transformou Espanha num centro de atração para profissionais e migrantes. No entanto, a advogada Priscila Nazareth Ferreira alerta que a questão central não é apenas quem vence as eleições, mas qual será o papel reservado aos imigrantes no desenvolvimento económico e social do país. Embora não existam alterações imediatas anunciadas, a volatilidade dos ciclos eleitorais europeus sugere que as políticas de integração podem ser revistas.

O cenário político desenha-se como um embate ideológico com impactos diretos na vida quotidiana de quem depende de vistos e autorizações de trabalho. De um lado, o governo do PSOE defende a contribuição económica dos estrangeiros e a facilitação da regularização. Do outro, a oposição, liderada pelo Partido Popular (PP) e com a pressão do partido de extrema-direita Vox, defende controlos muito mais rígidos.

A antecipação do escrutínio, inicialmente previsto para 2027, surge num contexto de tensão social, exacerbada por uma crise habitacional severa, com a subida dos alugueres a dificultar o acesso à moradia — um problema que afeta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis e os recém-chegados.

Para os brasileiros que veem em Espanha a via para a cidadania europeia e a qualidade de vida, o resultado de 29 de novembro será o indicador determinante: se o país continuará a aprofundar a sua política de integração ou se entrará numa fase de maior cautela e restrição, transformando direitos hoje acessíveis em barreiras burocráticas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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