Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco

A associação Rewilding Portugal reafirmou a sua oposição à implementação da central solar fotovoltaica Sophia, mantendo um parecer desfavorável mesmo após a reformulação do projeto apresentada pelo promotor. Para a organização, a redução da escala da infraestrutura não elimina riscos críticos para a biodiversidade e a conectividade ecológica na região de Castelo Branco.

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O projeto, que se insere nos concelhos do Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor, sofreu alterações significativas no âmbito do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental. A potência instalada foi reduzida de 867 para 573 megawatts-pico (MWp), e a área ocupada por painéis baixou de 390 para 250 hectares. A área total vedada, um dos pontos mais sensíveis para a fauna, recuou de cerca de 1.737 para 1.177 hectares. Além disso, a previsão inicial de duas linhas elétricas de muito alta tensão foi substituída por uma única linha de 400 quilovolts (kV), com aproximadamente 22 quilómetros.

Embora a Rewilding Portugal reconheça estes ajustes como avanços, a organização alerta que a escala do que permanece é ainda demasiado vasta para ser ambientalmente aceitável. O foco da preocupação recai sobre a fragmentação de habitats num território vital para a Beira Interior e a ligação com as áreas naturais de Espanha.

Um dos pontos centrais é a mobilidade de espécies emblemáticas. A associação sublinha que a existência de 1.177 hectares de área vedada pode condicionar gravemente os movimentos do lobo-ibérico e do lince-ibérico, cuja sobrevivência depende de corredores ecológicos funcionais e não de fragmentos de território isolados.

No que toca à avifauna, a organização aponta a persistência de riscos para a cegonha-preta, dado que a extremidade sul da central ainda se sobrepõe a áreas críticas para esta espécie. Adicionalmente, a manutenção da linha de alta tensão é vista como um perigo constante de colisão para as aves.

A Rewilding Portugal questiona também a eficácia das medidas de compensação. O projeto prevê a plantação de cerca de 40.000 árvores para mitigar a perda de vegetação autóctone, mas a associação recorda que a plantação isolada de árvores não substitui a conservação de um ecossistema complexo e já estabelecido.

Para além do impacto direto, levanta-se a questão do efeito cumulativo. A central Sophia não existiria isolada, mas sim num contexto onde já se encontram ou estão previstos outros projetos energéticos, como as centrais da Fajarda, do Juncal e do Fundão-Penamacor. Esta concentração de infraestruturas poderá, segundo a associação, prejudicar não só a natureza, mas também as economias locais dependentes do turismo de natureza e da agricultura sustentável.

A organização termina apelando à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para que não ignorem os riscos ecológicos remanescentes, defendendo que a urgência da transição energética não pode servir de pretexto para acelerar a perda de biodiversidade.