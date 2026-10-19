Greve do Sinape: escolas em Lisboa, Coimbra e Setúbal encerram portas

A greve de 24 horas convocada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (Sinape) resultou, nesta segunda-feira, no encerramento de diversas escolas básicas e secundárias em várias regiões do país, com impactos visíveis nos distritos de Lisboa, Coimbra e Setúbal.

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No distrito de Lisboa, a paralisação afetou instituições como a Escola Secundária José Gomes Ferreira, onde a direção do agrupamento de escolas de Benfica confirmou a suspensão das aulas durante a manhã, prevendo-se uma reavaliação da situação a partir das 13:00, com a mudança de turno. O cenário repetiu-se nas escolas básicas Pedro de Santarém e Luís de Camões, bem como na Escola Secundária D. Filipa de Lencastre e na Escola Básica de Telheiras. A interrupção do serviço escolar estendeu-se ainda à Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, à Escola Secundária Damião de Goes, em Alenquer, e à Escola Básica D. António de Ataíde, na Castanheira do Ribatejo.

No distrito de Setúbal, a Escola Básica 2, 3 Costa da Caparica, em Almada, também manteve as portas fechadas. Já em Coimbra, registou-se o encerramento da Escola Secundária Infanta Dona Maria.

Francisco Pinto, dirigente do Sinape, indicou que a adesão à greve tem sido generalizada, com relatos de escolas fechadas em localidades como Viseu, Pedras Salgadas, Aveiro, Coimbra, Silves, Albufeira, Lagoa, Palmela, Setúbal e Sesimbra. Segundo as estimativas do sindicato, a taxa de adesão dos trabalhadores não docentes deverá situar-se nos 70%.

A paralisação envolve categorias fundamentais para o funcionamento das escolas, incluindo assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados e superiores. Mais do que a simples interrupção do serviço, a greve expõe a fragilidade estrutural destas carreiras.

De acordo com o comunicado do Sinape, a principal reivindicação passa pela criação de carreiras próprias que reflitam a especificidade das funções desempenhadas. O sindicato alerta para a realidade de muitos destes profissionais, que se encontram num estado de "precariedade consecutiva", caracterizado pela ausência de progressão na carreira e pela falta de reconhecimento funcional dentro da administração pública.