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Rio de Janeiro avança na proteção marinha: Urupirá e os desafios da conservação

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A zona oeste da capital fluminense passou por uma alteração administrativa e jurídica em sua faixa costeira com a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Estadual Marinha Urupirá. A nova unidade de conservação abrange uma área de 3 mil hectares, delimitada geograficamente entre a ilhota do Frade, em Guaratiba, e a Pedra do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes.

Закат в Рио-де-Жанейро
Photo: commons.wikimedia.org by Donatas Dabravolskas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Закат в Рио-де-Жанейро

Fisicamente, o território da reserva é composto por um mosaico de ambientes que incluem costões rochosos, ilhas e áreas marinhas rasas. Esse desenho geográfico não é meramente administrativo; estudos técnicos conduzidos pela organização Ilhas do Rio revelam que essas estruturas funcionam como zonas críticas de reprodução para espécies de alto valor comercial e ecológico, como as garoupas e os chernes.

O inventário biológico da área detalha a complexidade do ecossistema local:

  • Recifes de corais: Presença de 102 espécies de peixes, incluindo três endêmicas do Brasil.
  • Leito marinho (bentônicos): 143 espécies identificadas, com destaque para polvos e lagostas.
  • Espécies ameaçadas: A área abriga o coral-cérebro (Mussismilia hispida), a estrela-do-mar Astropecten brasiliensis e o ouriço-lilás (Lytechinus variegatus).
  • Fauna transiente e avifauna: O território é rota de baleias-jubarte e de quatro espécies de tartarugas marinhas (cabeçuda, de pente, oliva e de couro), além de aves como o trinta-réis-de-bico-vermelho.

A escolha da categoria RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) define a forma como o território será utilizado daqui para frente. Diferente de parques ecológicos integrais, a RDS permite que a conservação coexista com a atividade humana tradicional. Na prática, isso significa a manutenção da pesca artesanal — focada em espécies como corvinas, sargos, robalos e xaréus — e a implementação de um ecoturismo ordenado.

Do ponto de vista estratégico, a criação da Urupirá é a resposta do Estado do Rio de Janeiro à meta global "30x30", estabelecida na COP-15 da Biodiversidade em 2022. Enquanto a meta de proteção de 30% do território terrestre já teria sido alcançada pelo estado, a Urupirá avança na meta de proteger 30% das águas jurisdicionais brasileiras até 2030.

A gestão da área deverá integrar o monitoramento participativo dos recursos pesqueiros, unindo o conhecimento das comunidades locais à fiscalização estatal e a pesquisas científicas, visando evitar que a exploração econômica degrade as zonas de reprodução identificadas nos estudos técnicos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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