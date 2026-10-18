FDUL e AIMA assinam protocolo para agilizar títulos de residência de estudantes estrangeiros

Para os estudantes estrangeiros que chegam a Portugal, a distância entre a matrícula numa universidade e a obtenção legal da residência é, muitas vezes, um abismo burocrático. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), onde os brasileiros constituem a maioria dos alunos internacionais, tenta-se agora criar uma ponte para evitar que a paralisia administrativa da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) comprometa a vida académica.

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Um protocolo de cooperação entre a FDUL e a AIMA foi estabelecido com o objetivo concreto de agilizar a regularização dos títulos de residência. Segundo André Brito, presidente do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro (NELB), os primeiros processos já apresentam "resultados positivos", embora persista a expectativa para que o sistema atinja um ritmo operacional verdadeiramente estruturado.

A relevância desta medida torna-se evidente quando se olha para a realidade prática: a expiração de documentos ou a demora excessiva nos agendamentos da AIMA podem transformar a permanência de um aluno em território português numa situação de precariedade, dificultando a gestão da vida quotidiana e a própria estabilidade do percurso académico. O protocolo visa, precisamente, impedir que a falha do Estado na gestão migratória se converta num obstáculo ao direito ao estudo.

Até ao momento, o balanço do início do ano letivo é descrito como "tranquilo", especialmente nos ciclos de pós-graduação (mestrados e doutoramentos), onde se concentra a maioria dos estudantes brasileiros. Contudo, a questão central permanece na celeridade com que o direito formal à residência se traduz no documento físico nas mãos do aluno.

O NELB, fundado em 2001 para representar os estudantes brasileiros na FDUL, tem focado a sua atuação em pontos de fricção real. Além do apoio à integração inicial e da organização de eventos científicos, o núcleo tem combatido barreiras financeiras. Um exemplo concreto foi a luta pela redução do valor das propinas para estudantes provenientes de países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), medida que foi aprovada pelo Conselho Académico e está em vigor desde o ano letivo anterior.

Enquanto a cooperação com a AIMA começa a dar os seus primeiros passos, o foco dos alunos mantém-se na eficácia real do acesso aos documentos, pois, para quem migra para estudar, a legalidade da residência não é um mero detalhe administrativo, mas a condição base para a sua sobrevivência e dignidade no país.