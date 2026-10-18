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C-MORE lança agente de IA que reduz validação de compliance de 35 horas para uma

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A resistência do setor corporativo à Inteligência Artificial (IA) generativa reside, fundamentalmente, no risco das "alucinações" — a tendência de a IA criar respostas plausíveis, mas factualmente falsas. Para mitigar este problema, a tecnológica portuguesa C-MORE desenvolveu a ALMA, um agente autónomo focado em compliance e sustentabilidade que substitui a suposição pela prova documental.

Центр управления AI-инфраструктурой: оператор следит за нагрузкой узлов
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Центр управления AI-инфраструктурой: оператор следит за нагрузкой узлов

A mudança fundamental reside na arquitetura evidence-first. Ao contrário dos modelos de linguagem (LLM) convencionais, que funcionam como "caixas-negras", a ALMA não gera conclusões isoladas; ela rastreia a origem de cada dado. O sistema identifica o documento, a data e a frase exata que sustenta a resposta. Se a evidência for insuficiente, a ferramenta não tenta preencher a lacuna com suposições, mas assinala explicitamente a ausência de informação.

Este mecanismo tem um impacto direto na eficiência operacional. A C-MORE afirma que a ferramenta consegue reduzir processos de validação que demorariam 35 horas para apenas uma hora de trabalho assistido. Em testes validados, a tecnologia cruzou dados de mais de 3.500 entidades e 1,3 milhões de observações.

O fim da "economia dos questionários"

O lançamento da ALMA visa atacar a chamada "economia dos questionários": o ciclo repetitivo de formulários e submissões manuais que consome orçamentos significativos. Atualmente, a recolha de dados absorve entre 30% e 40% do orçamento de conformidade no âmbito da Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD). Além disso, o custo humano é elevado, com a avaliação de um único fornecedor a exigir entre duas a quatro horas de trabalho especializado, a preços que oscilam entre os 75 e os 110 euros por hora.

Diferente de um "copiloto" que requer comandos constantes, a ALMA opera em segundo plano via API, integrando-se em sistemas de ERP e procurement. O sistema apenas alerta o utilizador quando deteta anomalias críticas, como certificados expirados ou contradições documentais.

Segurança e Conformidade Regulatória

Carolina Almeida Cruz, CEO da C-MORE, sublinha que a ferramenta foi desenhada para cumprir rigorosamente o novo Regulamento de IA da União Europeia (AI Act). Para tal, a ALMA foi construída sob princípios de supervisão humana e transparência, funcionando como um apoio à decisão e não como um decisor autónomo. A decisão final sobre contratos ou fornecedores permanece nas mãos de profissionais de compliance e jurídico.

Quanto à infraestrutura, a arquitetura é modular, permitindo a escolha de diferentes LLMs conforme a necessidade de privacidade do cliente, com todos os dados processados em cloud localizada na União Europeia. O modelo de negócio segue a lógica SaaS, com subscrições ajustadas ao volume de dados e complexidade da operação.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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