Depósitos a prazo e Certificados: onde rentabilizar a poupança com baixo risco em Portugal

Para o aforrador conservador, o objetivo é claro: preservar o capital e obter algum rendimento sem expor o dinheiro a riscos. No entanto, a realidade financeira atual impõe um desafio concreto: a inflação. Com os preços a subir, qualquer produto que renda menos do que este valor representa, na prática, uma perda de poder de compra.

O primeiro equívoco comum é acreditar no "risco zero". Tecnicamente, ele não existe. Mesmo num banco, existe a possibilidade de insolvência. Embora o Fundo de Garantia de Depósitos proteja até 100 mil euros por depositante e por instituição, essa rede de segurança é um limite, não uma solução absoluta para todos os cenários. A estratégia mais prudente passa, portanto, por diversificar: manter uma reserva de liquidez imediata em casa (idealmente para cobrir três a seis meses de despesas) e alocar o restante em produtos de elevada segurança, ainda que com retornos modestos.

As opções de baixo risco no mercado

Para quem não procura especular, mas sim rentabilizar a poupança, as opções dividem-se essencialmente entre títulos do Estado e produtos bancários:

Certificados de Aforro (Série F): Títulos de dívida pública com capital garantido, taxa bruta máxima de 2,5% e subscrição mínima de 100 euros.

Títulos de dívida pública com capital garantido, taxa bruta máxima de 2,5% e subscrição mínima de 100 euros. Certificados do Tesouro Poupança Valor: Outra via de dívida pública, com taxas fixas entre 0,7% e 1,6% bruto no sétimo ano. Aqui, a distância face à inflação é ainda mais evidente, tornando-o um produto menos atrativo para combater a subida de preços.

Outra via de dívida pública, com taxas fixas entre 0,7% e 1,6% bruto no sétimo ano. Aqui, a distância face à inflação é ainda mais evidente, tornando-o um produto menos atrativo para combater a subida de preços. Seguros de Capitalização e Fundos de Capital Garantido: Oferecem remunerações mínimas, mas geralmente baixas, dependendo da gestão do segurador.

Oferecem remunerações mínimas, mas geralmente baixas, dependendo da gestão do segurador. Depósitos Estruturados: Indexados a ativos como ações. Embora garantam o capital, a rentabilidade final pode acabar por ser nula ao fim de 18 ou 24 meses, dependendo da evolução do ativo. Exigem a leitura rigorosa do Documento de Informação Fundamental (DIF) para evitar confusões com produtos onde pode haver perda de capital.

O mercado dos Depósitos a Prazo (DP)

O depósito convencional continua a ser a ferramenta mais utilizada. O ponto crítico aqui é a distinção entre a TANB (Taxa Anual Nominal Bruta) e a TANL (Taxa Líquida). É fundamental lembrar que a taxa anunciada é anualizada. Por exemplo, um depósito de três meses a 4% bruto não rende 4% no trimestre, mas sim 1% bruto, sobre o qual incide a retenção fiscal de 28% (ou 35% em contas não identificadas).

Analisando as ofertas de outubro, destacam-se as seguintes taxas brutas:

Banco BIG: 4% (2,88% líquido) a três meses, para depósitos a partir de 5.000€.

4% (2,88% líquido) a três meses, para depósitos a partir de 5.000€. Banco Best: 3,3% (2,38% líquido) a seis meses.

3,3% (2,38% líquido) a seis meses. Klarna: 3,15% (2,27% líquido) a dois anos, podendo chegar aos 3,24% a 48 meses (garantia sueca, sem movimentação antecipada).

3,15% (2,27% líquido) a dois anos, podendo chegar aos 3,24% a 48 meses (garantia sueca, sem movimentação antecipada). Banco BAI Europa: 3,05% (2,20% líquido) a seis meses.

3,05% (2,20% líquido) a seis meses. ActivoBank, Banco Carregosa e Bankinter: Taxas em torno dos 3% bruto (2,16% líquido) para novos clientes, com prazos variando entre três e seis meses.

A estratégia mais eficiente para o pequeno aforrador consiste na "rotação": aproveitar as taxas promocionais para novos clientes, movendo o capital entre instituições. Para montantes elevados, a via da negociação direta com o gestor de conta permanece a opção mais viável para elevar a rentabilidade.