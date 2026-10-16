Portugal muda jogo: IA entra nas aulas mas com barreiras claras de uso

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O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) submeteu a consulta pública, por um período de 30 dias, o documento intitulado Inteligência Artificial na Educação — Orientações para a utilização responsável da IA em contexto educativo. O texto define a moldura normativa para a integração de sistemas de inteligência artificial nos estabelecimentos de ensino público e privado da Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário.

ИИ в образовании
Photo: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ИИ в образовании

A proposta estabelece a distinção de competências e limites de utilização consoante o ciclo de ensino. Na Educação Pré-Escolar, a IA é restringida a uma função de apoio ao trabalho dos educadores, sendo explicitamente desaconselhada a sua utilização direta ou autónoma pelas crianças. Já nos ciclos do Ensino Básico e Secundário, a tecnologia é admitida para a exploração de conteúdos e resolução de problemas, desde que acompanhada por uma formação progressiva dos alunos sobre a verificação de fontes, a identificação de enviesamentos e as limitações inerentes a estes sistemas.

No plano procedimental, a responsabilidade de definir as condições de aplicação da IA em cada atividade recai sobre os docentes. Para operacionalizar esta gestão, o documento propõe a divisão das tarefas escolares em três modalidades distintas:

  • Sem IA: para a aferição do desempenho autónomo do aluno;
  • IA de apoio: utilização limitada a finalidades e etapas pré-definidas pelo professor;
  • IA integrada: quando a tecnologia é a própria ferramenta de análise ou objeto de aprendizagem.

A componente de segurança e proteção de dados é tratada como um princípio fundamental. O documento proíbe a introdução de dados pessoais, fotografias ou informações sensíveis em ferramentas não homologadas para esse fim. Adicionalmente, a criação ou divulgação de conteúdos falsos (deepfakes) será tipificada como um incidente de cidadania digital e segurança, sujeita aos procedimentos previstos na legislação vigente.

Para a implementação prática, o EduQA disponibiliza cinco instrumentos de apoio, incluindo um "Semáforo" de utilização pedagógica e um processo de apreciação institucional para as direções escolares analisarem a viabilidade de novas ferramentas.

A introdução destas diretrizes levanta a questão da revisão dos modelos de avaliação. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), sugere que a generalização da IA poderá forçar as escolas a alterar a ponderação dos trabalhos realizados fora da sala de aula, propondo um maior peso às apresentações orais para garantir que a tecnologia não substitua a produção intelectual do aluno.

O documento foi apresentado a entidades como o Conselho das Escolas, a ANDE e a AEEP, tendo sido também solicitado um parecer à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Embora as escolas possam já começar a aplicar estas orientações de forma experimental, a versão final do documento deverá ser formalmente remetida aos estabelecimentos de ensino a partir de 4 de janeiro de 2027.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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