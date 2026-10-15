Ciência confirma: vídeos curtos alteram o processamento emocional e a memória de trabalho

A sensação é familiar: você abre um aplicativo de vídeos curtos para descansar por cinco minutos e, quando percebe, passou uma hora deslizando a tela. No entanto, ao fechar o app, em vez de relaxado, você se sente estranhamente exausto, com uma fadiga que não parece ser física, mas mental.

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O peso da fragmentação emocional

Essa exaustão não é fruto do cansaço visual, mas de um ritmo frenético de trocas emocionais. Diferente de um filme, onde existe um arco narrativo e um tempo para processar cada cena, a linha do tempo das redes sociais entrega fragmentos desconexos. Em segundos, o usuário transita entre um vídeo engraçado, uma notícia trágica e um conteúdo alarmante.

Segundo a psicóloga Elena Shpagina, o problema reside na incapacidade do recurso interno do indivíduo de se adaptar a essas mudanças bruscas de demanda emocional. A mente humana busca naturalmente a integridade e o sentido; quando recebe apenas pedaços isolados de histórias, surge um sentimento de esgotamento. É a mente tentando organizar o caos de informações, o que acaba drenando a energia psicológica.

Entre a impulsividade e a ansiedade

O impacto desse hábito vai além do cansaço imediato, refletindo-se na forma como processamos informações no dia a dia. Uma análise abrangente realizada pela Universidade de Bayreuth, na Alemanha, reuniu dados de 42 estudos com cerca de 47 mil pessoas para entender a relação entre esse consumo de conteúdo e a saúde mental.

Os resultados, publicados no periódico European Child & Adolescent Psychiatry em junho de 2026, indicam que o consumo intenso e não estruturado de vídeos curtos está correlacionado a uma diminuição da memória de trabalho e da capacidade de autorregulação. Na prática, isso se traduz em um aumento da impulsividade e da desatenção.

Além disso, os dados apontam que esse padrão de comportamento está associado a níveis mais elevados de estresse, ansiedade e a uma maior propensão a estados depressivos. O que começa como um entretenimento rápido pode, gradualmente, fragilizar a estabilidade emocional de quem não consegue interromper o ciclo de estímulos fragmentados.