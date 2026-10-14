China restringe assentos de gravidade zero e telas gigantes em veículos por risco à segurança

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China propôs uma revisão rigorosa nos padrões de segurança veicular, visando restringir componentes de design e interfaces digitais que comprometem a integridade física dos ocupantes em caso de sinistros. A medida ataca diretamente a tendência de transformar o habitáculo em um centro de entretenimento, priorizando a eficácia dos sistemas de retenção sobre o conforto tecnológico.
O foco central da regulação recai sobre os assentos com função de "gravidade zero" e mecanismos de inclinação total. Tecnicamente, esses dispositivos alteram a geometria de impacto: cintos de segurança e airbags são projetados para corpos em posição vertical. Quando o passageiro está em posição semirreclinada, a eficácia da retenção é anulada, criando um risco crítico de lesões graves.
Para mitigar isso, o projeto estabelece:
A expansão de telas gigantescas e painéis flexíveis em modelos de fabricantes como Xiaomi e HIMA (Huawei) passa a ser tratada como um risco operacional. O regulador exige agora a comprovação de que telas centrais, monitores de passageiros e Head-Up Displays (HUD) não comprometem a atenção do motorista. Telas dobráveis e flexíveis podem enfrentar proibições diretas.
A regulação avança também sobre a iluminação. Faróis matriciais e lanternas que projetam textos ou gráficos na via serão limitados para evitar a transmissão de conteúdo não autorizado ou distrativo, impondo a moderação rigorosa das funções de "comunicação luminosa".
O projeto resgata a problemática das maçanetas retráteis, que já haviam sido alvo de críticas governamentais. O gargalo identificado é o resgate: em colisões onde a eletrônica do veículo é comprometida, as maçanetas ocultas impedem a abertura rápida das portas, retardando a extração de vítimas. Acidentes com modelos recentes, como o Xiaomi SU7, serviram de evidência para a necessidade de retorno a soluções mecânicas mais confiáveis.
A transição forçada do conceito de "carro-gadget" para um veículo centrado na segurança implica que a entrega final de novos modelos deverá sacrificar a estética digital em favor da viabilidade de evacuação e da precisão dos sistemas de proteção passiva.
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.