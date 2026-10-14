Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

China restringe assentos de gravidade zero e telas gigantes em veículos por risco à segurança

Vida » Tech

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China propôs uma revisão rigorosa nos padrões de segurança veicular, visando restringir componentes de design e interfaces digitais que comprometem a integridade física dos ocupantes em caso de sinistros. A medida ataca diretamente a tendência de transformar o habitáculo em um centro de entretenimento, priorizando a eficácia dos sistemas de retenção sobre o conforto tecnológico.

Салон китайского минивэна GAC GN8
Photo: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон китайского минивэна GAC GN8

O gargalo da segurança: assentos de "gravidade zero"

O foco central da regulação recai sobre os assentos com função de "gravidade zero" e mecanismos de inclinação total. Tecnicamente, esses dispositivos alteram a geometria de impacto: cintos de segurança e airbags são projetados para corpos em posição vertical. Quando o passageiro está em posição semirreclinada, a eficácia da retenção é anulada, criando um risco crítico de lesões graves.

Para mitigar isso, o projeto estabelece:

  • Proibição do uso de modos de gravidade zero, assentos giratórios ou totalmente reclináveis durante o deslocamento do veículo;
  • Implementação de crash-tests específicos para validar o comportamento de corpos em posição reclinada;
  • Exigência de proteções contra esmagamento nos mecanismos de transformação do interior.

Interfaces digitais e a distração do condutor

A expansão de telas gigantescas e painéis flexíveis em modelos de fabricantes como Xiaomi e HIMA (Huawei) passa a ser tratada como um risco operacional. O regulador exige agora a comprovação de que telas centrais, monitores de passageiros e Head-Up Displays (HUD) não comprometem a atenção do motorista. Telas dobráveis e flexíveis podem enfrentar proibições diretas.

A regulação avança também sobre a iluminação. Faróis matriciais e lanternas que projetam textos ou gráficos na via serão limitados para evitar a transmissão de conteúdo não autorizado ou distrativo, impondo a moderação rigorosa das funções de "comunicação luminosa".

A falha mecânica das maçanetas ocultas

O projeto resgata a problemática das maçanetas retráteis, que já haviam sido alvo de críticas governamentais. O gargalo identificado é o resgate: em colisões onde a eletrônica do veículo é comprometida, as maçanetas ocultas impedem a abertura rápida das portas, retardando a extração de vítimas. Acidentes com modelos recentes, como o Xiaomi SU7, serviram de evidência para a necessidade de retorno a soluções mecânicas mais confiáveis.

A transição forçada do conceito de "carro-gadget" para um veículo centrado na segurança implica que a entrega final de novos modelos deverá sacrificar a estética digital em favor da viabilidade de evacuação e da precisão dos sistemas de proteção passiva.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Mulher
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
últimos materiais
Acordo Mercosul-UE ativou crescimento das exportações brasileiras
China restringe assentos de gravidade zero e telas gigantes em veículos por risco à segurança
BMW, Mercedes e Audi lideram estatísticas de seguros de carros premium na Rússia
Kendall Jenner mostra como usar jeans de cintura alta em 2026
Regar demais logo após o transplante asfixia as raízes danificadas e acelera o apodrecimento
Demissão no MAI divide versões: conflito sobre SIRESP expõe falhas na rede de emergências
Honda atinge pontuação máxima em novo índice de segurança da FIA
Rosto incomum viraliza no mundo: nomeação de embaixadora dos EUA acumula milhões de visualizações
Caules que brilham no frio: tons vivos transformam o jardim até a neve chegar
Cães de porte pequeno: problemas cardíacos atingem mais de 75% dos animais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.