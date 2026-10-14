China restringe assentos de gravidade zero e telas gigantes em veículos por risco à segurança

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China propôs uma revisão rigorosa nos padrões de segurança veicular, visando restringir componentes de design e interfaces digitais que comprometem a integridade física dos ocupantes em caso de sinistros. A medida ataca diretamente a tendência de transformar o habitáculo em um centro de entretenimento, priorizando a eficácia dos sistemas de retenção sobre o conforto tecnológico.

Photo: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон китайского минивэна GAC GN8

O gargalo da segurança: assentos de "gravidade zero"

O foco central da regulação recai sobre os assentos com função de "gravidade zero" e mecanismos de inclinação total. Tecnicamente, esses dispositivos alteram a geometria de impacto: cintos de segurança e airbags são projetados para corpos em posição vertical. Quando o passageiro está em posição semirreclinada, a eficácia da retenção é anulada, criando um risco crítico de lesões graves.

Para mitigar isso, o projeto estabelece:

Proibição do uso de modos de gravidade zero, assentos giratórios ou totalmente reclináveis durante o deslocamento do veículo;

Implementação de crash-tests específicos para validar o comportamento de corpos em posição reclinada;

Exigência de proteções contra esmagamento nos mecanismos de transformação do interior.

Interfaces digitais e a distração do condutor

A expansão de telas gigantescas e painéis flexíveis em modelos de fabricantes como Xiaomi e HIMA (Huawei) passa a ser tratada como um risco operacional. O regulador exige agora a comprovação de que telas centrais, monitores de passageiros e Head-Up Displays (HUD) não comprometem a atenção do motorista. Telas dobráveis e flexíveis podem enfrentar proibições diretas.

A regulação avança também sobre a iluminação. Faróis matriciais e lanternas que projetam textos ou gráficos na via serão limitados para evitar a transmissão de conteúdo não autorizado ou distrativo, impondo a moderação rigorosa das funções de "comunicação luminosa".

A falha mecânica das maçanetas ocultas

O projeto resgata a problemática das maçanetas retráteis, que já haviam sido alvo de críticas governamentais. O gargalo identificado é o resgate: em colisões onde a eletrônica do veículo é comprometida, as maçanetas ocultas impedem a abertura rápida das portas, retardando a extração de vítimas. Acidentes com modelos recentes, como o Xiaomi SU7, serviram de evidência para a necessidade de retorno a soluções mecânicas mais confiáveis.

A transição forçada do conceito de "carro-gadget" para um veículo centrado na segurança implica que a entrega final de novos modelos deverá sacrificar a estética digital em favor da viabilidade de evacuação e da precisão dos sistemas de proteção passiva.