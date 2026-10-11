Desastres à porta: especialistas se reúnem em Maputo para discutir soluções

Entre os dias 13 e 15 de outubro, a cidade de Maputo será a sede de uma conferência internacional dedicada à redução do risco de desastres. O evento, convocado pela Comissão da União Africana em colaboração com o Governo de Moçambique, visa discutir estratégias de prevenção, mecanismos de financiamento e o reforço da capacidade de resposta a catástrofes naturais no continente.

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O encontro acontece num momento crítico para Moçambique, que enfrenta dificuldades significativas no acesso ao financiamento climático. Sendo um dos países africanos mais vulneráveis às alterações climáticas devido a fatores geográficos e socioeconómicos, a nação sofre impactos severos de cheias, ciclones tropicais e secas, que afetam infraestruturas, a economia e os meios de subsistência das populações.

Foco na governação proactiva e investimento

Sob o tema "Escalar a Governação Proactiva e o Investimento Estratégico para a Redução do Risco de Desastres e uma África Resiliente", a conferência reunirá mais de 500 delegados. Entre os participantes estão previstos:

Representantes de governos e organizações regionais;

Instituições financeiras e parceiros de desenvolvimento;

Especialistas em gestão de risco e academia;

Sociedade civil e o setor privado.

A agenda do evento prioriza a mobilização de recursos para a adaptação climática e a recuperação pós-desastres, áreas consideradas centrais para as políticas de gestão de risco, especialmente onde as limitações financeiras dificultam a implementação de medidas de prevenção a longo prazo.

Participação regional e institucional

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) marcará presença no evento com uma delegação liderada por Judith Kateera, secretária executiva adjunta para Assuntos Corporativos. A participação da SADC reflete os esforços regionais para acelerar a implementação de compromissos relativos à resiliência africana.

A sessão de abertura contará com a presença de Judith Kateera e do Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, que desempenha também a função de Campeão da União Africana para a Gestão do Risco de Desastres.

O evento pretende colocar em contacto direto decisores políticos e instituições financeiras para viabilizar a execução de medidas que reforcem a preparação dos países africanos perante eventos climáticos extremos.