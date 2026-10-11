Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Desastres à porta: especialistas se reúnem em Maputo para discutir soluções

Vida » Eco

Entre os dias 13 e 15 de outubro, a cidade de Maputo será a sede de uma conferência internacional dedicada à redução do risco de desastres. O evento, convocado pela Comissão da União Africana em colaboração com o Governo de Moçambique, visa discutir estratégias de prevenção, mecanismos de financiamento e o reforço da capacidade de resposta a catástrofes naturais no continente.

Гроза в поле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Гроза в поле

O encontro acontece num momento crítico para Moçambique, que enfrenta dificuldades significativas no acesso ao financiamento climático. Sendo um dos países africanos mais vulneráveis às alterações climáticas devido a fatores geográficos e socioeconómicos, a nação sofre impactos severos de cheias, ciclones tropicais e secas, que afetam infraestruturas, a economia e os meios de subsistência das populações.

Foco na governação proactiva e investimento

Sob o tema "Escalar a Governação Proactiva e o Investimento Estratégico para a Redução do Risco de Desastres e uma África Resiliente", a conferência reunirá mais de 500 delegados. Entre os participantes estão previstos:

  • Representantes de governos e organizações regionais;
  • Instituições financeiras e parceiros de desenvolvimento;
  • Especialistas em gestão de risco e academia;
  • Sociedade civil e o setor privado.

A agenda do evento prioriza a mobilização de recursos para a adaptação climática e a recuperação pós-desastres, áreas consideradas centrais para as políticas de gestão de risco, especialmente onde as limitações financeiras dificultam a implementação de medidas de prevenção a longo prazo.

Participação regional e institucional

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) marcará presença no evento com uma delegação liderada por Judith Kateera, secretária executiva adjunta para Assuntos Corporativos. A participação da SADC reflete os esforços regionais para acelerar a implementação de compromissos relativos à resiliência africana.

A sessão de abertura contará com a presença de Judith Kateera e do Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, que desempenha também a função de Campeão da União Africana para a Gestão do Risco de Desastres.

O evento pretende colocar em contacto direto decisores políticos e instituições financeiras para viabilizar a execução de medidas que reforcem a preparação dos países africanos perante eventos climáticos extremos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Jardinagem
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Curiosidades
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Mais populares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas

Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.

Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes Pravda.Ru Jornal
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
últimos materiais
Queda nas ligações solares: Moçambique arrisca perder o ritmo do acesso universal
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Isolamento térmico de pisos sobre subsolo: a técnica do isolamento cruzado
Quase metade dos portugueses sofre de stress devido à sua condição económica
Seu armário sujo? Descubra como preservar a superfície com papel
Como realçar o olhar sem usar rímel e manter a naturalidade
UE e China acordam limitar exportações de carros elétricos e híbridos para a Europa
Apenas 1,83% dos alertas de desastre via SMS no Brasil continham todas as informações essenciais
Trufa Japonesa é linha de variedades e não um único cultivar multicor
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.