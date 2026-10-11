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80% dos brasileiros que emigram têm licenciatura, revela estudo da UFF

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A decisão de abandonar o Brasil para recomeçar a vida no estrangeiro não responde a um motivo único, embora a procura de emprego e de melhores perspetivas profissionais continue a ser o principal motor desta tendência. De acordo com um estudo conduzido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), a emigração é impulsionada por um conjunto de fatores que vão desde a necessidade económica à procura de segurança básica.

Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02
Photo: commons.wikimedia.org by Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02

Os dados revelam que 22,4% dos inquiridos apontam o mercado de trabalho como a razão central da sua partida. No entanto, a fragilidade do contexto social no Brasil reflete-se noutros indicadores: 18% partem por motivos familiares e afetivos, 16,8% para prosseguirem estudos e 14,9% fogem da violência e da insegurança. A procura por uma qualidade de vida superior, num sentido lato, é a motivação para 13,1% dos participantes.

Um ponto crítico da análise reside no perfil de quem consegue efetivamente emigrar. O estudo evidencia que a mobilidade internacional não é acessível a todos: oito em cada dez participantes possuem, pelo menos, uma licenciatura. Entre este grupo com ensino superior, 43,6% detêm a graduação, 24,3% possuem especializações (pós-graduação lato sensu), 9,5% são mestres e 3,1% detêm o título de doutor. Esta disparidade sublinha que a emigração, muitas vezes vista como uma saída para a precariedade, é, na prática, um caminho trilhado maioritariamente por quem já possui um capital académico significativo.

Quanto à permanência no destino, a intenção de não regressar é expressiva: 44,2% pretendem fixar-se definitivamente no país de acolhimento. Outros 26,9% ainda não definiram o seu horizonte temporal, enquanto as minorias planeiam estadias curtas (5,9% regressam em menos de um ano) ou médias (16,4% preveem ficar entre um e cinco anos).

A investigação, coordenada pelo professor Eduardo Picanço Cruz entre 2019 e 2023, ouviu 7.472 brasileiros distribuídos por 21 países. Portugal surge como o destino mais representativo na amostra, com a participação de 666 pessoas. O documento conclui que a experiência migratória é heterogénea, envolvendo pessoas em idade produtiva que combinam a procura de emprego com projetos de empreendedorismo e a reconstrução dos seus núcleos familiares.

Atualmente, o grupo de investigação iniciou uma nova fase do projeto, com vista a 2026, para analisar a evolução destes fluxos. Esta nova etapa pretende aprofundar a compreensão sobre a real integração no mercado de trabalho, a formação contínua e os desafios concretos da reconstrução da vida fora do Brasil, mantendo a comparabilidade com os dados recolhidos anteriormente.

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Author`s name Petr Ermilin
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