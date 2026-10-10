Preparação em massa: gigantes da IA anteveem ataque cibernético devastador

Os principais desenvolvedores de inteligência artificial estão se preparando para um potencial desastre tecnológico que poderia levar à interrupção generalizada de serviços bancários, internet, fornecimento de eletricidade e água. De acordo com o Axios, executivos da OpenAI, Anthropic e outras empresas estão discutindo em privado cenários de emergência envolvendo IA.

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Segundo a publicação, muitos representantes do setor acreditam que o primeiro grande incidente com consequências graves pode ocorrer nos próximos seis a doze meses. O cenário mais provável é um ataque cibernético em larga escala, no qual os invasores explorem as capacidades das redes neurais modernas.

Isso não se limita a danos diretos à infraestrutura crítica. Executivos de tecnologia temem que tal incidente provoque uma queda acentuada na confiança pública na inteligência artificial e leve a uma grande crise política.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, e outros líderes de grandes empresas de IA podem ser alvo de críticas. As alegações também podem afetar o presidente dos EUA, Donald Trump, cuja administração se opõe à regulamentação do setor.

A OpenAI confirmou ao Axios que está realizando exercícios especiais de preparação para emergências.

"A OpenAI realiza exercícios de preparação para emergências, durante os quais as equipes discutem e praticam vários cenários potenciais. Esses cenários não são considerados inevitáveis, mas são projetados para nos ajudar a nos preparar para diversas circunstâncias", disse um porta-voz da empresa.

A Anthropic se recusou a comentar sobre seus preparativos para tais incidentes.

Especialistas citam a possibilidade de agentes de IA autônomos saírem do controle durante os testes ou o uso de modelos disponíveis publicamente para lançar ciberataques complexos como uma das principais ameaças.

Os desenvolvedores estão prestando atenção especial às possíveis implicações para a legislação dos EUA. De acordo com o Axios, líderes do setor admitem que, após o incidente grave, o Congresso pode agir rapidamente para aprovar restrições ao desenvolvimento e uso da inteligência artificial.

Entre as medidas que estão sendo discutidas pelos legisladores dos EUA estão a suspensão temporária do desenvolvimento dos modelos mais poderosos, a proibição da criação de superinteligência artificial e mecanismos obrigatórios de desligamento de emergência para sistemas avançados de IA.

No entanto, a implementação dessas iniciativas pode enfrentar obstáculos significativos. A economia global já está intimamente ligada ao desenvolvimento da infraestrutura de IA, portanto, restringir drasticamente o setor poderia ter consequências econômicas.

Um desafio adicional é a proliferação de modelos de código aberto. Muitos deles já estão disponíveis gratuitamente, tornando praticamente impossível exercer um controle centralizado completo sobre o uso da tecnologia. Alguns especialistas em cibersegurança acreditam que o combate à IA maliciosa no futuro exigirá, principalmente, o uso de outros sistemas de IA.

Nesse contexto, as principais empresas de tecnologia estão desenvolvendo planos de contingência para os cenários mais graves. Equipes especializadas estão sendo recrutadas para simular situações de crise e testar a preparação das organizações para suas consequências.

Ao mesmo tempo, representantes do setor estão buscando dialogar com o Congresso para explicar as potenciais ameaças com antecedência e influenciar a formulação de futuras regulamentações. Segundo o Axios, alguns participantes dessas discussões estão convencidos de que um incidente grave poderia forçar os políticos americanos a deixarem de lado, temporariamente, suas diferenças partidárias habituais. A crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19 são citadas como exemplos dessa interação.