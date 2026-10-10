Veículos conectados à beira do abismo: o impacto da desativação do 4G em 2030

Atualmente, cerca de 500 milhões de veículos conectados circulam pelo mundo, e essa frota pode mais do que dobrar até 2035. No entanto, uma parcela significativa dessas máquinas está em posição de vulnerabilidade iminente: as operadoras de telecomunicações planejam começar a desligar as redes 4G LTE já em 2030. O cenário repete o ocorrido em 2022, quando a retirada das redes 3G deixou milhões de carros sem funcionalidades essenciais, mas a escala dos impactos desta vez será consideravelmente maior.

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Veículos modernos dependem de conexões de rede para diagnóstico, rastreamento, serviços remotos e operação de sistemas multimídia. Diferente de componentes mecânicos, o software não consegue realizar suas tarefas sem acesso à rede, mesmo que a parte de hardware esteja íntegra. Enquanto as operadoras avançam para padrões mais recentes, as montadoras enfrentam o risco de deixar carros que necessitam de conectividade, mas não conseguem se ligar a uma rede viável.

O gargalo tecnológico e o horizonte de 2030

John Kanai, analista sênior da Omdia, observa que a indústria caminha para veículos definidos por software e explora o potencial de máquinas definidas por IA. Embora tecnologias básicas como eSIM e comunicação híbrida TN/NTN estejam sendo implantadas, a adoção do 5G avança lentamente. Como as operadoras começarão a desativar o LTE a partir de 2030, as fabricantes se deparam com um cenário crítico: carros dependentes de conectividade podem perder a capacidade de acessar redes operacionais.

O ano de 2030 pode parecer distante, mas para o ciclo de desenvolvimento de produtos é um horizonte próximo. Todas as montadoras já trabalham ativamente nos modelos do ano-modelo 2030. Se os planejadores de produto considerarem a inevitável troca de padrão de rede agora, o problema afetará menos veículos quando se concretizar.

Uma medida possível é a criação de um consórcio entre fabricantes de automóveis e empresas de infraestrutura de telecomunicações para organizar um ambiente dedicado de "network classic” para carros 4G. Isso permitiria manter a operabilidade dos serviços antigos até a próxima década.

Impacto no hardware e no mercado de seminovos

A raiz do problema está no hardware: um carro com modem 4G não é fisicamente capaz de se conectar a uma rede exclusivamente 5G, e uma atualização de firmware não pode transformar um rádio 4G em 5G. Quando a rede migrar para o novo padrão, esse equipamento ficará obsoleto.

Em caso de inação, carros usados dos últimos 10 anos podem perder uma parte significativa de sua funcionalidade, tornar-se menos práticos e complicar drasticamente a tarefa de revenda. A indústria automotiva pode chegar a uma situação em que a escolha será entre os antigos carros "autônomos” (com sistemas autossuficientes, similar à era do Y2K, com exceção dos primeiros sistemas OnStar, que cessaram operações em 2008) e novos modelos disponíveis apenas mediante arrendamento ou leasing.