Vapor de cigarro eletrônico destrói barreiras pulmonares e facilita infecções virais

O uso de cigarros eletrônicos pode comprometer a integridade das áreas mais profundas dos pulmões, dificultando a recuperação dos tecidos e facilitando infecções virais, revelam pesquisadores do National Jewish Health, nos Estados Unidos. O estudo, publicado na revista JCI Insight, focou no segmento distal do pulmão humano, região crucial para a troca gasosa, onde o oxigênio passa para o sangue.

Photo: Wikipedia by Mylesclark96, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электронная сигарета

Através de experimentos com células e tecidos isolados, a equipe identificou que a exposição ao vapor do cigarro eletrônico causa a destruição das barreiras protetoras das células endoteliais e epiteliais já nas primeiras 24 horas. Os dados mostram um cenário de estresse celular severo, caracterizado pela morte em massa de células, falhas nos mecanismos de descarte de componentes intracelulares danificados e a desaceleração da regeneração natural do tecido.

Um ponto crítico observado pelos autores é a persistência dos danos. Mesmo após a interrupção de uma exposição de cinco dias, os sinais de estresse celular profundo, as alterações estruturais nos tecidos e as disfunções no sistema imunológico permaneceram visíveis por até 10 dias.

A pesquisa demonstrou que o vapor inibe a atividade de genes essenciais contra vírus e prejudica as células responsáveis pela resposta imune primária. Como consequência direta, quando esses tecidos eram expostos a agentes infecciosos, apresentavam uma carga viral mais alta e uma capacidade reduzida de combater a infecção.

Os especialistas alertam que a exposição, mesmo que curta, é capaz de danificar as partes mais protegidas do sistema respiratório. De acordo com os pesquisadores, a repetição desses ciclos de uso cria um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças pulmonares crônicas graves, pois o estresse celular contínuo bloqueia a recuperação dos tecidos e aumenta a vulnerabilidade a vírus sazonais.