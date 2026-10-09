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Mais de oito horas de atividade física semanal retardam declínio cognitivo e motor no Parkinson

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Atividade física regular pode retardar significativamente o declínio cognitivo e motor em pacientes com a doença de Parkinson. A conclusão é de pesquisadores da Universidade de Cincinnati, em estudo publicado na revista científica Neurology, que identificou uma ligação direta entre o nível de atividade cotidiana e a velocidade de progressão da enfermidade.

Медицинская помощь пожилой женщине в парке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O estudo acompanhou 294 voluntários, com média de idade de 66 anos e diagnóstico de Parkinson em estágio leve ou moderado, durante um período de sete anos. Anualmente, os participantes passaram por testes abrangentes para avaliar a memória, a velocidade de raciocínio e a gravidade de comprometimentos musculares e de coordenação.

Para analisar os dados, os pesquisadores dividiram os voluntários em três grupos, com base na carga de atividade física semanal:

  • Baixa atividade: menos de quatro horas por semana;
  • Média atividade: de quatro a oito horas;
  • Alta atividade: mais de oito horas por semana.

É importante destacar que o conceito de "atividade" utilizado no estudo não se restringiu a treinos em academia, incluindo qualquer atividade cotidiana vigorosa, como caminhada rápida, natação e tarefas domésticas ou de jardinagem.

Os resultados revelaram diferenças marcantes entre os perfis. Pacientes com baixa atividade apresentaram uma queda média anual de 0,478 pontos em testes de memória e raciocínio (em uma escala padrão de 30 pontos). Já no grupo de alta atividade, essa redução foi quase imperceptível, totalizando apenas 0,007 pontos por ano.

Um padrão semelhante foi observado nas funções motoras. Enquanto os pacientes sedentários apresentaram a piora esperada dos sintomas de Parkinson — como tremores e rigidez muscular -, os participantes mais ativos demonstraram, em média, sinais de melhora no estado físico.

Segundo os cientistas, a preservação das funções cerebrais e corporais está ligada a dois fatores: o tempo total de movimento e a intensidade da atividade. A carga regular ajudaria os pacientes a manter a autonomia nas tarefas diárias e a qualidade de vida por mais tempo, retardando os processos degenerativos típicos da doença.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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