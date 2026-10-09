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SpaceX adquire licenças de espetro nos Estados Unidos e afeta operadoras europeias

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A ambição de Elon Musk em transformar a SpaceX num operador global de telecomunicações está a provocar um sismo nos mercados financeiros, com reflexos imediatos na capitalização das operadoras tradicionais, incluindo a portuguesa NOS. O motor desta volatilidade é a estratégia da SpaceX de criar uma rede móvel com cobertura universal e "sem interrupções", eliminando a dependência das infraestruturas terrestres convencionais.

спутники Starlink
Photo: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутники Starlink

O movimento estratégico concretizou-se com a aquisição de licenças de espetro de baixa frequência nos Estados Unidos. Para quem acompanha a economia real, isto não é apenas uma transação administrativa: é a infraestrutura necessária para converter a Starlink — que até agora focava a sua oferta em internet via satélite (wi-fi) — num operador de telemóveis capaz de competir diretamente com as gigantes do setor. A escala prevista é global, o que coloca em causa o modelo de negócio baseado em concessões geográficas limitadas.

A reação dos investidores foi imediata e segue a lógica do risco: a fuga de capital das operadoras tradicionais para ativos de crescimento disruptivo. Em Portugal, este fenómeno reflete-se na NOS, a única empresa de telecomunicações cotada no índice PSI. Entre o fecho de quinta-feira e a tarde de sexta-feira, a NOS viu a sua capitalizaçãoตลาด (*market cap*) descer de 2,7 mil milhões para aproximadamente 2,64 mil milhões de euros — uma erosão de 2%, que representa a destruição de cerca de 60 milhões de euros em valor de mercado num curto intervalo de tempo.

Este efeito não é um caso isolado, mas sim uma tendência sistémica que atravessa o Atlântico. Na Europa, a queda é ainda mais acentuada em gigantes como a Deutsche Telekom AG (-6,84%), a Telefónica (-3,49%), a Vodafone Group (-3,78%) e a Orange (-1,97%). Curiosamente, este sell-off ocorre enquanto os índices de referência gerais registam subidas superiores a 1%, evidenciando que a punição é específica do setor das telecomunicações e não do mercado em geral.

O cenário é idêntico em Wall Street, onde as operadoras norte-americanas — as primeiras a sentir a pressão direta da SpaceX no seu mercado doméstico — registam quedas significativas: T-Mobile US (-7,30%), AT&T (-6,39%) e Verizon (-5,18%). No extremo oposto da balança, a SpaceX valorizou 3%, confirmando a transferência de confiança dos investidores do modelo de infraestrutura estática para o modelo de conectividade orbital.

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Author`s name Petr Ermilin
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