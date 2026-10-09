Indonésia até a DoorDash: IA transformou busca de visto nos EUA em oferta concreta

Margaret Felicia Gono, de 24 anos, que recentemente concluiu um mestrado em Análise Sênior na empresa americana DoorDash, apesar de ser uma estudante internacional da Indonésia, não estava apenas procurando emprego, mas também tentando obter um visto de trabalho. Em vez de enviar currículos, ela estruturou todo o processo como um funil analítico e usou a rede neural Claude, da Anthropic, como assistente de gerenciamento permanente.

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Margaret mantinha seu próprio painel de métricas enquanto contatava diretamente especialistas no LinkedIn. No total, foram 19 entrevistas, seis tarefas práticas e três rodadas finais. Uma oferta de emprego veio da DoorDash. Inicialmente, ela registrava "uma entrevista para cada dez candidaturas" e ajustava suas ações com base nos números.

Antes de enviar cada currículo, ela carregava a descrição da vaga e seu próprio currículo no Claude. O modelo funcionava como um simulador de ATS — um sistema corporativo de filtragem de candidatos. Ele solicitava palavras-chave ausentes e fornecia uma avaliação de compatibilidade. Se a pontuação fosse baixa, Margaret recusava a vaga para economizar tempo.

Com base em uma conversa sobre seus interesses, a análise de dados gerou três versões mais simples do seu currículo: analítica, marketing/vendas e consultoria. Cada versão incluía termos relevantes e anúncios de vagas específicos.

A preparação para a entrevista também foi facilitada com a ajuda de Claude. Margaret gravou suas entrevistas, carregou o áudio e recebeu análises: pausas específicas na fala, mudanças de tom. Ela também alimentou os modelos com informações públicas dos perfis do LinkedIn dos futuros entrevistadores. A rede neural encontrou pontos em comum em formação acadêmica e experiência profissional, o que facilitou uma conexão rápida.

Essa história, publicada originalmente no Business Insider, demonstra que a IA generativa pode ser usada não apenas para escrever textos, mas também para analisar sistematicamente anúncios de vagas e preparar a equipe para entrevistas com recrutadores.