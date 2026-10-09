IA nas escolas: o fosso entre o investimento tecnológico e a prática pedagógica em Portugal

Portugal investiu substancialmente em conectividade, equipamentos e formação docente. No entanto, a chegada da Inteligência Artificial (IA) ao quotidiano dos alunos coloca uma questão fundamental: como transformar este investimento financeiro em ganhos reais de aprendizagem? A tecnologia já está nas salas de aula, mas a estrutura de ensino, a forma de avaliar e as condições reais de trabalho dos professores ainda não acompanharam essa evolução.

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Os números sugerem progresso. Entre 2021 e 2023, mais de 72 mil professores concluíram formações em competências digitais, segundo a Direção-Geral da Educação, e a Universidade de Aveiro registou uma evolução positiva nestas competências. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) também injetou capital em sistemas de avaliação e recursos educativos. Mas há uma diferença profunda entre a capacitação formal e a prática pedagógica efetiva.

Um estudo do Iscte sobre os Planos de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas revela essa tensão. Embora a dimensão pedagógica e organizacional esteja no centro do planeamento, a realidade no terreno é outra: os professores relatam falta de tempo para concretizar as inovações, com grande parte da sua energia a ser consumida na resolução de problemas técnicos básicos. A intenção de transformar existe, mas as condições materiais e temporais para o fazer são insuficientes.

A IA generativa acelera a urgência desta revisão. Com 85% dos jovens entre os 9 e os 17 anos a utilizar estas ferramentas (estudo EU Kids Online), o conceito tradicional de avaliação entrou em crise. Um trabalho bem escrito já não é prova de compreensão. O desafio agora é tornar visível o processo: as dúvidas, os erros, a capacidade de raciocínio e a fundamentação de uma conclusão, em vez de premiar apenas o produto final.

Existem tentativas isoladas de romper com a rigidez do sistema. No Agrupamento de Escolas da Boa Água, a aposta recai em projetos interdisciplinares e grupos heterogéneos. Em Cristelo (Paredes), um projeto-piloto para o ano letivo 2025-2026 tenta ligar a flexibilização do Ensino Secundário a uma disciplina de Pensamento Científico e IA. Estas iniciativas são passos importantes, mas a sua escala ainda é reduzida face às necessidades do sistema nacional.

A Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE) já recomenda tempos comuns de planificação e equipas estáveis para que a tecnologia não seja um acessório, mas parte de uma nova organização do trabalho escolar. O exemplo da Estónia, com o programa AI Leap, mostra que a integração da IA exige a criação de comunidades de aprendizagem entre pares, e não apenas a entrega de software. Ali, 20 mil alunos e 4700 professores já utilizam ferramentas específicas, embora os resultados finais ainda estejam sob avaliação.

O contexto é crítico. Os resultados do PISA alertam para a deterioração das aprendizagens e para a persistência de desigualdades ligadas à origem social. Nestas condições, a tecnologia não pode ser vista como uma solução mágica, mas como uma ferramenta que, se mal implementada, pode até aprofundar o fosso entre quem sabe usá-la criticamente e quem a usa apenas para automatizar tarefas.

Medir o sucesso da transformação digital por meio de contagens de computadores ou listas de presença em formações é um erro de perspetiva. A métrica real deve ser a autonomia do aluno, a sua capacidade de raciocínio crítico e a qualidade da informação que consegue processar. Para que a IA contribua para a produtividade e inovação do país, a escola precisa de decidir, concretamente, como organiza o trabalho de quem educa e como garante que a tecnologia serve a aprendizagem, e não o contrário.