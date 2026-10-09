Estudar em Portugal: Já não é possível mudar estatuto de turista para residente

A alteração do quadro legislativo relativo aos estrangeiros em Portugal modificou a viabilidade de a transição de um estatuto de turista para o de residente através da via académica. Anteriormente, a legislação permitia que cidadãos estrangeiros que tivessem entrado legalmente no território nacional solicitassem uma autorização de residência para fins de estudo sem a necessidade de possuírem previamente um visto específico.

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Este mecanismo baseava-se no artigo 91.º, n.º 4, da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho. De acordo com esta norma, a entrada legal no país, combinada com a admissão numa instituição de ensino superior e a comprovação de meios de subsistência, permitia a apresentação do pedido de residência diretamente junto da autoridade competente — atualmente a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Contudo, as sucessivas revisões da Lei de Estrangeiros restringiram estas possibilidades de regularização interna. Atualmente, a regra geral impõe que o cidadão estrangeiro obtenha o visto de residência adequado à finalidade dos estudos antes da sua deslocação a Portugal, devendo este ser solicitado perante a representação consular portuguesa no país de origem.

A distinção procedimental é rigorosa: a autorização de entrada como visitante não confere, nem se converte automaticamente, num direito de residência através da mera matrícula universitária. A frequência de um curso superior não supre a ausência do visto prévio exigido pelas novas normas.

No que diz respeito às situações pendentes, a aplicação da nova legislação a processos iniciados sob a égide da norma anterior levanta questões de segurança jurídica. A determinação de se aplica a regra antiga ou a nova depende da análise de fatores concretos: a data de entrada em Portugal, o momento em que os requisitos foram preenchidos e se houve a apresentação efetiva do pedido administrativo.

Embora princípios como a proteção da confiança e a boa-fé da Administração Pública possam ser invocados, a entrada no país ou a matrícula num curso não constituem, por si só, um direito adquirido à residência. Cada caso requer uma análise individualizada, especialmente no que toca a procedimentos administrativos já em curso.

Face ao atual rigor migratório, a via administrativa mais segura para quem pretende estudar em Portugal consiste na conformação prévia do processo no país de origem: seleção da instituição, cumprimento dos requisitos de admissão e obtenção do visto consular antes da viagem.