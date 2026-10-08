Ausência de açúcar nos primeiros dois anos de vida reduz mortalidade em 19% após cinco décadas

O consumo de açúcar nos primeiros dois anos de vida pode ter impactos profundos na saúde e na longevidade cinco décadas depois. Esta é a conclusão de um estudo publicado na Nature Communications, que analisou dados de 65 mil britânicos nascidos entre 1951 e 1953.

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A pesquisa utilizou um "experimento natural" histórico: até setembro de 1953, o Reino Unido operava sob um sistema de racionamento alimentar, que restringia severamente o acesso a doces e açúcar. As crianças nascidas após essa data tiveram dietas significativamente mais ricas em açúcar. Com a revogação do racionamento, o consumo per capita de açúcar saltou 1,5 vez em poucos meses, enquanto a ingestão calórica total subiu apenas cerca de 5%, isolando o açúcar como a variável principal.

Cinquenta anos depois, com os participantes em média entre 53 e 55 anos, os pesquisadores observaram diferenças marcantes entre os grupos:

Glicose e hábitos: Quem não consumiu açúcar nos primeiros dois anos de vida apresentou níveis de glicose no sangue mais baixos na idade adulta. Além disso, esse grupo manteve um consumo diário de açúcar inferior em 4,14 gramas em comparação ao grupo que teve acesso a doces na infância.

Quem não consumiu açúcar nos primeiros dois anos de vida apresentou níveis de glicose no sangue mais baixos na idade adulta. Além disso, esse grupo manteve um consumo diário de açúcar inferior em 4,14 gramas em comparação ao grupo que teve acesso a doces na infância. Mortalidade: Após a padronização de fatores como idade, renda e tabagismo, constatou-se que a mortalidade no grupo de crianças que não consumiram açúcar foi 19% menor.

Após a padronização de fatores como idade, renda e tabagismo, constatou-se que a mortalidade no grupo de crianças que não consumiram açúcar foi 19% menor. Envelhecimento biológico: A análise da idade biológica dos tecidos dos principais órgãos revelou que as pessoas do grupo "sem açúcar" eram, biologicamente, entre 1,0 e 1,2 anos mais jovens que o grupo de controle.

Curiosamente, as doenças relacionadas ao envelhecimento celular foram apenas 9% menos frequentes no grupo com menor exposição precoce ao açúcar, o que sugere que outros fatores, ainda não detalhados, também influenciam esse processo específico.

Os dados demonstram que a dieta nos primeiros 24 meses de vida exerce uma influência substancial nos indicadores de sobrevivência e no estado geral do organismo meio século depois.