O consumo de açúcar nos primeiros dois anos de vida pode ter impactos profundos na saúde e na longevidade cinco décadas depois. Esta é a conclusão de um estudo publicado na Nature Communications, que analisou dados de 65 mil britânicos nascidos entre 1951 e 1953.
A pesquisa utilizou um "experimento natural" histórico: até setembro de 1953, o Reino Unido operava sob um sistema de racionamento alimentar, que restringia severamente o acesso a doces e açúcar. As crianças nascidas após essa data tiveram dietas significativamente mais ricas em açúcar. Com a revogação do racionamento, o consumo per capita de açúcar saltou 1,5 vez em poucos meses, enquanto a ingestão calórica total subiu apenas cerca de 5%, isolando o açúcar como a variável principal.
Cinquenta anos depois, com os participantes em média entre 53 e 55 anos, os pesquisadores observaram diferenças marcantes entre os grupos:
Curiosamente, as doenças relacionadas ao envelhecimento celular foram apenas 9% menos frequentes no grupo com menor exposição precoce ao açúcar, o que sugere que outros fatores, ainda não detalhados, também influenciam esse processo específico.
Os dados demonstram que a dieta nos primeiros 24 meses de vida exerce uma influência substancial nos indicadores de sobrevivência e no estado geral do organismo meio século depois.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.