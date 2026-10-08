UEM alcançou posição notável superando universidades africanas e brasileiras

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) posicionou-se na faixa entre as posições 1401 e 1600 do World University Rankings 2027, da Times Higher Education (THE). Com este resultado, a UEM supera sete universidades africanas e a Universidade Federal de Viçosa, do Brasil.

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A instituição moçambicana partilha o seu intervalo de classificação com a Nelson Mandela University (África do Sul), a University of Mauritius, bem como as universidades de Brasília, Federal da Bahia (Brasil), Lusófona e de Évora (Portugal). É importante notar que a classificação por intervalos não define a ordem individual entre as instituições situadas na mesma faixa.

Desempenho face a outras instituições africanas

No contexto continental, a UEM apresenta-se acima de diversas instituições, nomeadamente:

Universidades de Nairobi (Quénia) e do Zimbabwe: posicionadas entre as posições 1601 e 1800.

posicionadas entre as posições 1601 e 1800. Universidades de Dar es Salaam (Tanzânia), da Namíbia, do Ruanda, da Zâmbia e a Kenyatta University (Quénia): situadas no intervalo de 1801 a 2000.

Análise por dimensões e indicadores

A avaliação do ranking baseia-se em 17 indicadores divididos em cinco dimensões. A UEM obteve as seguintes pontuações:

Qualidade da investigação: 59,2 pontos (dimensão com a pontuação mais elevada)

59,2 pontos (dimensão com a pontuação mais elevada) Perspectiva internacional: 51,5 pontos

51,5 pontos Ligação à indústria: 22,2 pontos

22,2 pontos Ensino: 10,7 pontos

10,7 pontos Ambiente de investigação: 10,4 pontos

Quanto ao peso de cada dimensão na nota final, a qualidade da investigação representa 30%, o ensino 29,5% e o ambiente de investigação 29%, enquanto as restantes dimensões contribuem com 7,5% e 4%.

Contexto e representatividade

A edição de 2027 abrange 2297 instituições de 118 países e territórios. Os resultados foram apresentados durante a Cimeira Global do Ensino Superior, ocorrida entre 29 de Setembro e 1 de Outubro de 2026, na Universidade de Cape Town, África do Sul, evento que contou com a presença do Reitor da UEM, Prof. Doutor Manuel Guilherme Júnior.

A UEM integra este sistema de avaliação internacional desde 2023, permanecendo como a única universidade de Moçambique a figurar na tabela, o que assegura a representação do país no ranking.