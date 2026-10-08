OMS publica primeiro guia para combate à obesidade em crianças e adolescentes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou seu primeiro guia direcionado ao combate da obesidade em crianças e adolescentes, tentando frear um crescimento alarmante: desde 1990, a prevalência da doença nessa faixa etária saltou de 2% para 8%. Em números absolutos, o cenário é crítico: em 2024, cerca de 170 milhões de jovens entre 5 e 19 anos eram obesos, sendo 70 milhões na primeira infância (5 a 9 anos) e 100 milhões na fase da adolescência (10 a 19 anos).
Mais do que o peso na balança, a OMS alerta que a obesidade é uma doença crônica que traz riscos imediatos, como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares, além de impactar severamente a saúde mental através do estigma e do bullying, o que prejudica o aprendizado e a socialização do jovem.
Para quem precisa de ajuda, a porta de entrada recomendada não são os remédios, mas sim intervenções estruturadas. O caminho sugerido pela OMS segue a seguinte lógica de prioridades:
Um dos pontos centrais do documento é a restrição rigorosa a intervenções invasivas. A OMS estabelece limites claros sobre quem pode e quem não pode acessar tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos:
A OMS encerra a diretriz com uma reflexão pragmática: o tratamento individual, embora necessário, é insuficiente se o ambiente não mudar. Para que a criança realmente saia da obesidade, a organização defende que governos implementem políticas de planejamento urbano, transporte e proteção social que tornem a alimentação saudável e a atividade física acessíveis e baratas para todas as famílias, e não apenas para quem pode pagar por isso.
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