OMS publica primeiro guia para combate à obesidade em crianças e adolescentes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou seu primeiro guia direcionado ao combate da obesidade em crianças e adolescentes, tentando frear um crescimento alarmante: desde 1990, a prevalência da doença nessa faixa etária saltou de 2% para 8%. Em números absolutos, o cenário é crítico: em 2024, cerca de 170 milhões de jovens entre 5 e 19 anos eram obesos, sendo 70 milhões na primeira infância (5 a 9 anos) e 100 milhões na fase da adolescência (10 a 19 anos).

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Одиночество на мосту

Mais do que o peso na balança, a OMS alerta que a obesidade é uma doença crônica que traz riscos imediatos, como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares, além de impactar severamente a saúde mental através do estigma e do bullying, o que prejudica o aprendizado e a socialização do jovem.

Como funciona o acesso ao tratamento?

Para quem precisa de ajuda, a porta de entrada recomendada não são os remédios, mas sim intervenções estruturadas. O caminho sugerido pela OMS segue a seguinte lógica de prioridades:

Base do tratamento: Programas multimodais que combinam dieta, atividade física e mudanças reais de comportamento. O foco é a reeducação, podendo ser feita individualmente ou em grupos.

Programas multimodais que combinam dieta, atividade física e mudanças reais de comportamento. O foco é a reeducação, podendo ser feita individualmente ou em grupos. Tecnologia: Ferramentas de saúde digital são aceitas, mas com uma condição clara: a supervisão direta de pais ou responsáveis.

Ferramentas de saúde digital são aceitas, mas com uma condição clara: a supervisão direta de pais ou responsáveis. Saúde Mental: O guia enfatiza que ansiedade, depressão e baixa autoestima costumam caminhar juntas com a obesidade. Por isso, o tratamento deve ser conjunto e precoce, envolvendo a família para evitar que o isolamento social piore os hábitos alimentares.

As barreiras para remédios e cirurgias

Um dos pontos centrais do documento é a restrição rigorosa a intervenções invasivas. A OMS estabelece limites claros sobre quem pode e quem não pode acessar tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos:

Menores de 10 anos: Há uma proibição categórica. Não se recomenda o uso de medicamentos, dispositivos de perda de peso ou cirurgia bariátrica para crianças de até 9 anos.

Há uma proibição categórica. Não se recomenda o uso de medicamentos, dispositivos de perda de peso ou cirurgia bariátrica para crianças de até 9 anos. Adolescentes (10 a 19 anos): O acesso a medicamentos (como as "canetas emagrecedoras") não é imediato. Eles só devem ser considerados se o programa de estilo de vida supervisionado não trouxer resultados.

O acesso a medicamentos (como as "canetas emagrecedoras") não é imediato. Eles só devem ser considerados se o programa de estilo de vida supervisionado não trouxer resultados. Cirurgia Bariátrica: Reservada apenas para casos de obesidade grave e sob condições extremamente rigorosas.

A OMS encerra a diretriz com uma reflexão pragmática: o tratamento individual, embora necessário, é insuficiente se o ambiente não mudar. Para que a criança realmente saia da obesidade, a organização defende que governos implementem políticas de planejamento urbano, transporte e proteção social que tornem a alimentação saudável e a atividade física acessíveis e baratas para todas as famílias, e não apenas para quem pode pagar por isso.