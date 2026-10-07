Portugal regista os piores resultados de sempre em Leitura no PISA

Os resultados mais recentes do programa PISA revelam um cenário preocupante para a educação em Portugal: os alunos atingiram os piores desempenhos de sempre na prova de Leitura. Esta queda não é um episódio isolado, mas a continuação de uma trajetória descendente que já se manifestava em Matemática e Ciências desde 2018, resultando numa perda de aprendizagens equivalente a mais de um ano de escolaridade.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

Chamado ao Parlamento para analisar estes dados, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendeu que este declínio não é fruto do acaso. O governante apontou a interseção de dois fatores principais: a influência tecnológica e a gestão política do sistema de avaliação.

No plano comportamental, o ministro destacou o impacto do acesso precoce aos smartphones e às redes sociais. Segundo Fernando Alexandre, estes dispositivos comprometem a capacidade de concentração das crianças, afetando diretamente a leitura — a base de todo o percurso escolar. Embora reconheça que esta é uma tendência generalizada nos países da OCDE, o governo português optou por intervir com a proibição do uso de telemóveis nas escolas, medida que será alargada até ao 9.º ano a partir de janeiro.

No plano sistémico, o ministro atribuiu a degradação das aprendizagens a uma falha estratégica dos governos anteriores, acusando os executivos socialistas de terem desvalorizado a avaliação externa. Para o governo atual, a ausência de instrumentos de medição eficazes impediu a implementação de estratégias de recuperação adequadas para os alunos que ficavam para trás.

Como resposta, foi introduzido no ciclo 2024/2025 o sistema de provas de Modernização da Aprendizagem (ModA) para o 4.º e 6.º anos. No entanto, a implementação prática deste instrumento já revela as fragilidades da máquina administrativa. Fernando Alexandre admitiu que o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) não teve capacidade de disponibilizar os resultados em tempo útil para o início do ano letivo, justificando o atraso com problemas na classificação digital dos exames secundários.

Esta falha logística forçou o governo a rever o calendário: para que os dados sejam realmente úteis para a intervenção pedagógica nas escolas e não apenas estatísticas tardias, as provas ModA deverão ser antecipadas para abril, em vez de maio.

Quanto aos rankings escolares, o ministro esclareceu que, embora os dados do secundário estivessem prontos desde março, a transição para o formato digital atrasou a validação dos dados do 9.º ano. A divulgação final destes indicadores está prevista para o dia 30 de outubro.