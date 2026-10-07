Google expande SynthID para detetar conteúdos de IA mesmo após edições profundas

A Google está a escalar a sua resposta técnica contra a desinformação sintética através da expansão do SynthID, a tecnologia da Google DeepMind capaz de identificar conteúdos gerados por inteligência artificial. O objetivo é criar um ecossistema de rastreabilidade que torne a clonagem de voz e a criação de vídeos forjados detetáveis, mesmo após edições profundas.

Photo: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Google

A grande diferença desta abordagem reside na natureza da marcação. Ao contrário das etiquetas visíveis ou dos metadados comuns — que são facilmente eliminados ao partilhar um ficheiro por apps de mensagens -, o SynthID aplica alterações matemáticas invisíveis na própria estrutura dos dados. No caso de imagens e vídeos, a marcação é inserida na matriz de píxeis, resistindo a cortes, filtros de cor ou compressões agressivas. No áudio, a manipulação ocorre em frequências inaudíveis do espectrograma, enquanto nos textos a assinatura é integrada na amostragem probabilística das palavras, sem alterar a fluidez da escrita.

Para complementar a deteção de falsos, a Google aprofunda a parceria com o consórcio C2PA através do protocolo Content Credentials. Esta ferramenta foca-se no oposto: a certificação do que é real. Ao registar criptograficamente o momento da captura ótica (funcionalidade já nativa nos dispositivos Pixel, e também adotada pela Apple nos novos iPhones), cria-se um histórico de proveniência que prova a autenticidade de uma imagem, protegendo o autor de falsas acusações de manipulação.

A verificação destes sinais digitais será integrada diretamente na Pesquisa Google, no Chrome e no Gemini. Além disso, a empresa disponibilizou uma API através da Google Cloud, permitindo que redações jornalísticas, redes sociais e outras empresas implementem a triagem de conteúdos suspeitos em tempo real.