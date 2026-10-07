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Estética Old Money no trabalho: a elegância está no ajuste, não no preço

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O erro mais comum ao tentar reproduzir a estética old money no escritório é acreditar que o status vem da etiqueta do preço ou de marcas de luxo. Na prática, a elegância desse estilo não reside no custo, mas na precisão do ajuste e na escolha consciente dos materiais. O objetivo não é a formalidade rígida, mas a construção de uma imagem de confiança que parece natural, e não forçada.

Мужчина за столом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина за столом

A variável que define se um look parece "caro" ou apenas comum é a proporção da silhueta. O excesso de ajuste ao corpo retira a sofisticação, enquanto o volume exagerado compromete o profissionalismo. O ponto de equilíbrio está na fluidez: peças que acompanham o corpo sem apertá-lo.

Um blazer, por exemplo, entrega um resultado superior quando possui a linha do ombro suave e o comprimento atinge a metade da coxa. Mesmo peças de marcas acessíveis, como a Befree, funcionam se o corte for atual e houver detalhes sutis, como estampas xadrez ou acabamentos minimalistas. Nos pés, a calça deve fluir suavemente; modelos com vinco, como os da Nume, são eficazes, desde que a parte superior do visual mantenha a mesma leveza.

A cor é a ferramenta que altera a percepção de valor do conjunto. Substituir o preto básico por tons complexos — grafite, azul-marinho, off-white ou chocolate — remove a monotonia e confere profundidade visual ao look, tornando-o instantaneamente mais sofisticado.

A construção tátil e a harmonia de cores

O resultado visual do old money depende diretamente do diálogo entre texturas. Tecidos sintéticos brilhantes ou excesso de adornos quebram a ilusão de luxo discreto. A aposta deve ser em materiais com peso e toque naturais:

  • Tricôs de algodão denso;
  • Cardigãs de cashmere e coletes de lã;
  • Camisas de seda (como as da Lusio) e blusas sem ornamentos.

Uma técnica eficaz para elevar a composição é a monocromia ou a sobreposição de tons análogos. Combinar calças creme, blusa marfim e um blazer caramelo cria uma unidade visual coesa e polida. Para evitar que o visual fique pálido, a introdução de um único ponto de contraste escuro — como uma bolsa vinho ou um cinto chocolate — ancora a produção.

O limite entre a elegância e o excesso

O risco desse estilo é a saturação de clichês. Tentar reunir pérolas, tweed, lenços de seda e golas polo em um único look transforma a elegância em fantasia. A chave é a dose única: integrar apenas um elemento expressivo por composição.

Para aplicar isso no dia a dia, o gesto decisivo é o contraste de pesos:

  • Um blazer de tweed ganha modernidade quando pareado com calças cinzas largas e uma camiseta básica;
  • Loafers equilibram a fluidez de saias midi de seda e camisas volumosas;
  • Um cardigã fino sobre um vestido slip dress suaviza a imagem para o ambiente corporativo.

O fechamento do visual ocorre nos detalhes invisíveis: relógios de design clássico, bolsas de estrutura rígida e cintos de couro sem logotipos aparentes. É a ausência de marcas óbvias que comunica o verdadeiro status, tornando o visual adequado tanto para reuniões executivas quanto para negociações oficiais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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