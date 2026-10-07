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FAO oficializa Embrapa como centro de florestas plantadas: impactos na sustentabilidade

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A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) oficializou a Embrapa Florestas como o primeiro Centro de Referência (CR) em Florestas Plantadas do mundo. O anúncio ocorreu em Roma, durante a 10ª Semana Mundial das Florestas e a 28ª Sessão do Comitê de Florestas da FAO.

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A designação transforma a unidade brasileira em um polo técnico para a FAO e seus Estados-Membros, movendo a expertise científica da Embrapa para a escala de cooperação internacional. Na prática, o centro operará sob demanda e captação de recursos, focando em eixos físicos e biológicos concretos: silvicultura, manejo sustentável, melhoramento genético, controle biológico de pragas e métricas de mitigação de gases de efeito estufa (GEE).

O contexto geográfico e a escala do setor justificam a escolha. Globalmente, as florestas plantadas cobrem aproximadamente 304 milhões de hectares, dos quais 157 milhões são destinados a plantios intensivos de produção. No ranking de extensão territorial, o Brasil figura entre os principais países, ao lado de China, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Índia, Japão e Suécia.

No território brasileiro, dados do IBGE indicam que a área de florestas plantadas soma cerca de 10,4 milhões de hectares. Embora o eucalipto e o pinus dominem a paisagem produtiva, a diversidade biológica do plantio nacional inclui também a araucária, acácia, seringueira, erva-mate, teca, paricá, mogno-africano, castanha-do-brasil e cedro-australiano.

Para Zhimin Wu, diretor da Divisão Florestal da FAO, a criação deste centro visa transformar a ciência em soluções práticas para enfrentar a complexidade do setor. A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, destacou que a medida chancela quase 50 anos de pesquisa aplicada, permitindo que a tecnologia desenvolvida no Brasil seja exportada para a capacitação de outros países e para o fortalecimento de redes de cooperação interna.

O objetivo central da cooperação é o desenvolvimento de florestas plantadas que sejam, simultaneamente, produtivas, resilientes e de baixa emissão de carbono, integrando a massa florestal a sistemas agropecuários existing.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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