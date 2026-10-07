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Dose de 3 gramas de ômega-3 por dia reduz a pressão arterial

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Qual a quantidade de ômega-3 é realmente necessária para ter um impacto na pressão arterial? Uma análise abrangente publicada no Journal of the American Heart Association (JAHA) sugere que a dose diária ideal para a redução da pressão gira em torno de 3 gramas.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, revisou dados de 71 ensaios clínicos realizados entre 1987 e 2020. A amostra envolveu quase 5.000 pessoas, com idades entre 22 e 86 anos, focando especificamente nos efeitos do ácido eicosapentaenoico (EPA) e do ácido docosahexaenoico (DHA) — as principais formas de ômega-3 — sobre as leituras do esfigmomanômetro.

Os resultados indicam que a ingestão de 3 gramas por dia promove uma redução moderada da pressão, mas o impacto varia conforme a condição prévia do indivíduo:

  • Pessoas com hipertensão diagnosticada: a redução da pressão sistólica (a "máxima") foi, em média, de 4,5 mmHg.
  • Pessoas com pressão normal: a queda foi menor, em torno de 2 mmHg.

Os pesquisadores observaram que elevar a dose para 5 gramas diários trouxe benefícios adicionais apenas para quem já estava em grupos de risco, como hipertensos ou pessoas com colesterol alto. Para quem já possui níveis saudáveis de pressão, o aumento da dose não intensificou significativamente o efeito.

Para ter uma noção prática da quantidade, uma porção de salmão do Atlântico entre 120 e 150 gramas fornece aproximadamente 3 gramas de ômega-3. No caso de suplementos farmacêuticos, a concentração de EPA e DHA costuma ser de cerca de 300 mg por cápsula, embora a dosagem varie drasticamente conforme o fabricante.

Xinzhi Li, autor do estudo, afirma que a meta pode ser atingida tanto via alimentação quanto por suplementos. Entre as fontes citadas estão peixes gordos (salmão, cavala, sardinha, arenque, truta e atum) e ostras, além de opções vegetais como sementes de chia e linhaça, nozes, soja, tofu, abacate e suplementos à base de algas.

Embora a American Heart Association recomende o consumo de pelo menos duas porções de peixe por semana e o FDA (órgão regulador dos EUA) reconheça os benefícios potenciais do ômega-3 para o coração, especialistas alertam que as evidências científicas ainda são heterogêneas. Portanto, o uso de suplementos não deve ser encarado como um tratamento garantido contra doenças.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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