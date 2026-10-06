Tabagismo aumenta em 1,5 vez o risco de nódulos malignos via inflamação crônica

A dependência da nicotina é apontada como a causa fundamental para o surgimento de neoplasias malignas no sistema respiratório. O risco de desenvolver essas patologias aumenta proporcionalmente ao tempo de tabagismo e à quantidade de cigarros consumidos, uma vez que a inalação de produtos da combustão danifica as estruturas celulares. Vale notar que a exposição passiva ao cigarro também desencadeia processos patológicos semelhantes aos observados em fumantes ativos.

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A complexidade química da fumaça do tabaco é vasta: foram identificados mais de 7.000 compostos, dos quais cerca de 70 são oficialmente reconhecidos como carcinógenos. Substâncias como o benzopireno, o formaldeído e isótopos radioativos, que penetram profundamente nos tecidos junto com partículas de fuligem, provocam mutações no DNA, transformando células saudáveis em tumorais. De acordo com a agência Penza-Press, o uso de narguilé não constitui uma alternativa segura, pois seu vapor também é saturado de metais pesados e toxinas.

Um dos caminhos para a oncologia é a inflamação crônica. O tabagismo paralisa o sistema natural de limpeza dos pulmões ao destruir os cílios do epitélio e provocar a produção de muco viscoso em excesso. Esse cenário de estase facilita infecções recorrentes, como pneumonia e bronquite. Segundo a especialista Belkina, em condições de inflamação crônica as células tentam se proteger e acabam sofrendo transformações; a divisão constante de estruturas danificadas em focos infecciosos aumenta em 1,5 vez a probabilidade de surgimento de um nódulo maligno.

Além do dano estrutural, há um comprometimento imunológico. Em conversa com a Pravda. Ru, o médico narcologista Ilya Voronov explicou que as toxinas da fumaça do tabaco destroem sistematicamente as membranas mucosas e reduzem a atividade dos linfócitos. Isso priva o organismo da capacidade de reconhecer e eliminar células atípicas em tempo hábil.

A progressão da doença costuma ser silenciosa, pois sintomas como tosse e falta de ar são frequentemente normalizados por quem fuma, sendo confundidos com crises comuns de bronquite. Esse quadro leva muitos pacientes a ignorarem os sinais iniciais e a retardarem a consulta com um oncologista. Médicos reiteram que a única forma de reduzir radicalmente o risco de um diagnóstico fatal é a interrupção total do hábito de fumar.