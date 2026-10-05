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Novo guia da FEMP regula o uso de Inteligência Artificial nos serviços municipais espanhóis

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Para acessar serviços públicos digitais nas prefeituras espanholas, o cidadão passará a interagir com sistemas de Inteligência Artificial (IA) regidos por um novo guia prático da Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP). Na prática, isso significa que a automação do atendimento municipal deve agora seguir regras rígidas de proteção de dados e cibersegurança, impedindo que a digitalização se torne uma barreira para quem busca resolver questões administrativas.

Робот и человек
Photo: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

O caminho entre a norma e o cidadão

O funcionamento do sistema segue a cadeia: as diretrizes éticas da FEMP orientam a implementação técnica nas prefeituras, que por sua vez devem adaptar seus interfaces digitais para que o morador consiga solicitar um serviço ou obter uma informação sem depender de intermediários ou de deslocamentos físicos.

O foco central é a acessibilidade digital. Para quem possui deficiências sensoriais ou cognitivas, a regra exige que a IA não seja apenas um chat automático, mas uma ferramenta de inclusão. O objetivo é transformar a norma de acessibilidade — que antes focava em rampas e calçadas — em interfaces de software que permitam que qualquer pessoa, independentemente de sua limitação, consiga navegar pelos serviços públicos.

A barreira da localização geográfica

Um ponto crítico do sistema é a aplicação dessas ferramentas em áreas rurais. Como 10% das pessoas com deficiência na Espanha vivem no campo, a implementação da IA nas pequenas prefeituras é a condição para que esse grupo não seja excluído do acesso a serviços básicos. A lógica é evitar que as soluções tecnológicas sejam desenhadas apenas para a realidade de grandes centros urbanos, o que na prática resultaria na manutenção do isolamento de quem mora em vilarejos.

Controle e segurança no atendimento

Para o cidadão, a implementação da IA traz a obrigação de que a administração municipal garanta o controle ético sobre os algoritmos. Isso significa que o processo de automação do serviço não pode ignorar a privacidade dos dados pessoais nem comprometer a segurança das informações inseridas nos portais municipais.

O resultado esperado é a transição de um modelo de atendimento burocrático para um serviço digital onde a tecnologia atua como ponte, e não como filtro, para a obtenção de direitos e a resolução de tarefas cotidianas junto ao governo local.

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