Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Fabricante chinesa Transsion expande presença no Oriente Médio e Sudeste Asiático com novos modelos

Vida » Tech

A Transsion Holdings, fabricante de dispositivos móveis sediada em Shenzhen, detém atualmente quase metade das vendas de smartphones na África, superando a presença de mercado de empresas como Samsung, Apple, Xiaomi e Huawei. A empresa também consolidou a posse de mais de 10% de participação nos mercados do Oriente Médio e do Sudeste Asiático.

Раскрытие складного смартфона с шарнирным механизмом в офисе
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Раскрытие складного смартфона с шарнирным механизмом в офисе

O domínio da empresa não deriva de saltos tecnológicos ou volume de capital de risco, mas da conversão de redes informais de comércio em canais de distribuição oficiais. A Transsion integrou a infraestrutura do chamado "mercado cinza" de Shenzhen e Hong Kong — anteriormente utilizado por pequenos comerciantes e atravessadores que abasteciam a África e o Oriente Médio com aparelhos genéricos — transformando esses agentes em distribuidores autorizados.

Capacidades operacionais e adaptação técnica

Diferente do modelo de expansão rápida baseado em queima de caixa, a Transsion implementou uma rede de serviços e logística baseada em necessidades locais concretas. A empresa alterou as especificações técnicas de seus produtos para resolver limitações de infraestrutura nos mercados onde atua:

  • Conectividade: Implementação de aparelhos com dois ou mais chips (SIM cards), permitindo ao usuário alternar entre operadoras para contornar tarifas altas ou falhas de cobertura.
  • Energia: Adoção de baterias de alta capacidade para mitigar a instabilidade do fornecimento elétrico em zonas rurais.
  • Sinal: Otimização de antenas para operar em regiões com baixa densidade de estações rádio base.
  • Hardware de imagem: Ajuste de algoritmos de câmera para a representação precisa de tons de pele escuros.

A expansão da Transsion ocorreu ao ocupar a lacuna deixada por corporações globais após a privatização de setores de telecomunicações em países como Gana. Enquanto operadoras comerciais focaram a infraestrutura nos centros urbanos, a Transsion garantiu acesso ao mercado rural ao oferecer dispositivos funcionalmente compatíveis com as limitações materiais da região.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Casa, Reforma e Imóveis
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
Animais
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mulher
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
últimos materiais
Zoólogos da Universidade de Altay esclarecem o comportamento de ursos após ataques a pessoas
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Saidou Technology apresenta Aiva: AI no comando do veículo
Mudanças climáticas desaceleram a rotação da Terra
Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026
Governo de Moçambique aposta em Design Lab para reduzir burocracia estatal
Como escolher um itinerário na China para evitar ficar preso em multidões durante as férias
Universidade Ben-Gurion em Israel: redução de gordura visceral preserva volume do cérebro
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio
Fill Power e membrana: a dupla técnica que define o isolamento térmico real do casaco
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.