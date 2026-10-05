Estados Unidos autorizam a venda de carne cultivada em laboratório e impressa em 3D

A carne impressa em 3D foi comercializada nos Estados Unidos pela primeira vez. Cinco produtores de carne cultivada em laboratório receberam aprovação, e não existe qualquer exigência legal de rotulagem para indicar que a carne foi impressa em 3D. A UPSIDE Foods, a Believer Meats e a GOOD Meat estão a imprimir frango; a Mission Barns, carne de porco; e a Wildtype, salmão.

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A UPSIDE Foods e a GOOD Meat receberam aprovação do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) e já vendem frango em restaurantes, mas ainda não em supermercados. O salmão da Wildtype tem aprovação da FDA (United States Food and Drug Administration) e já está no menu de vários restaurantes. A Mission Barns recebeu aprovação do USDA para rotulagem e inspeção, e os seus produtos estão a ser servidos no Sprouts em Oakland. Até 2030, o produto fará parte do sortido regular das principais cadeias de supermercados.

A carne impressa em 3D é um produto alimentar criado pela sobreposição de componentes comestíveis para imitar a textura, as fibras e as camadas de gordura da carne verdadeira.

Como funciona:

• Biotinta: São utilizadas misturas especiais de proteínas vegetais (ervilha, soja, grão-de-bico) ou células animais cultivadas em laboratório. A composição da "biotinta" pode ser adaptada às necessidades de cada indivíduo. Por exemplo, pode enriquecer o produto com aminoácidos essenciais, vitaminas, ferro ou cálcio, além de reduzir os níveis de alergénios.

• Estrutura: A impressora extruda o material através de bicos, recriando a textura marmoreada e as fibras musculares.

• Sabor e cor: São adicionados corantes naturais, gorduras (como o óleo de coco) e aromas para combinar com o original.

Apesar dos benefícios evidentes, os nutricionistas recomendam cautela. A carne vegetal impressa numa impressora 3D é frequentemente classificada como alimento ultraprocessado (AUP). Para conseguir o sabor e a textura desejados, os fabricantes podem adicionar maiores quantidades de sódio (sal) e estabilizantes. O excesso de sal na dieta pode afetar negativamente a pressão arterial. Além disso, o impacto a longo prazo destes alimentos no microbioma intestinal humano ainda está a ser estudado.