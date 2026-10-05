Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Estudo de McGill e Harvard analisa causas de óbito em pacientes com câncer de próstata

Vida » Alimentação

Homens diagnosticados com câncer de próstata em estágio não metastático costumam viver muitos anos após a descoberta da doença. No entanto, nesse período, o risco maior muitas vezes não vem do tumor em si, mas de condições de saúde associadas.

Пациент с телефоном в больнице
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пациент с телефоном в больнице

Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades McGill e Harvard, que acompanhou 5.000 pacientes por 13 anos, revelou um dado relevante: a maioria dos óbitos não ocorreu devido ao câncer de próstata. Dos 3.040 pacientes que faleceram, apenas 441 morreram por causa da neoplasia prostática, enquanto 803 morreram por doenças cardiovasculares e 499 por outros tipos de câncer.

Esse cenário indica que a estratégia de cuidado para quem tem esse diagnóstico deve ir além do controle do tumor, focando também na proteção do sistema cardiovascular.

A análise nutricional mostrou que homens com o maior consumo de gorduras saturadas apresentaram um risco de morte 24% superior aos que consumiam a menor quantidade, com impacto direto na mortalidade por doenças do coração.

O ponto central não é a exclusão total de gorduras da dieta, mas a substituição de tipos prejudiciais por opções mais saudáveis:

  • A troca de 10% das calorias vindas de fontes como açúcar, carnes gordas e embutidos por gorduras vegetais (azeite de oliva, abacate e nozes) reduziu o risco de morte em 16%.
  • A substituição de 5% das calorias de gorduras saturadas (óleos de palma, coco e fast-food) por gorduras monoinsaturadas (peixes, óleos de oliva, canola ou gergelim) reduziu o risco de morte em 20%.

Esses dados sugerem que a alimentação atua como um suporte à terapia. As gorduras saturadas, além de elevarem a chance de ataques cardíacos, podem influenciar a agressividade do câncer de próstata.

Como alguns tratamentos oncológicos podem impactar o metabolismo e a saúde do coração, a escolha do tipo de gordura ingerida torna-se um fator crítico para a sobrevida do paciente.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Carros
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Tecnologia e Gadgets
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Casa, Reforma e Imóveis
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Tenet Plus L6 ganha versão 4x4 com chiptuning
Bordas de PVC: o detalhe de 2 mm que evita que o móvel estrague
Geleia de damasco, manga e abacaxi: o detalhe para a textura densa
A precisão dos arredores: cinco detalhes que redefinem a estrutura do look
Talo ou raiz de aipo: saiba qual parte usar para mudar a textura do prato
Honda Prelude: 6.400 km revelam dinâmica de esportivo e atritos ergonômicos
O detalhe no corte da carne que deixa a Skoblyanka suculenta
Hospital de Santa Maria em Lisboa realiza transplantes de medula em crianças com patologias graves
Detecção de câncer via exame de sangue: quando a biópsia líquida é indicada
Proteína C-reativa e exames regulares: a importância do monitoramento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.