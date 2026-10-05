Estudo de McGill e Harvard analisa causas de óbito em pacientes com câncer de próstata

Homens diagnosticados com câncer de próstata em estágio não metastático costumam viver muitos anos após a descoberta da doença. No entanto, nesse período, o risco maior muitas vezes não vem do tumor em si, mas de condições de saúde associadas.
Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades McGill e Harvard, que acompanhou 5.000 pacientes por 13 anos, revelou um dado relevante: a maioria dos óbitos não ocorreu devido ao câncer de próstata. Dos 3.040 pacientes que faleceram, apenas 441 morreram por causa da neoplasia prostática, enquanto 803 morreram por doenças cardiovasculares e 499 por outros tipos de câncer.
Esse cenário indica que a estratégia de cuidado para quem tem esse diagnóstico deve ir além do controle do tumor, focando também na proteção do sistema cardiovascular.
A análise nutricional mostrou que homens com o maior consumo de gorduras saturadas apresentaram um risco de morte 24% superior aos que consumiam a menor quantidade, com impacto direto na mortalidade por doenças do coração.
O ponto central não é a exclusão total de gorduras da dieta, mas a substituição de tipos prejudiciais por opções mais saudáveis:
Esses dados sugerem que a alimentação atua como um suporte à terapia. As gorduras saturadas, além de elevarem a chance de ataques cardíacos, podem influenciar a agressividade do câncer de próstata.
Como alguns tratamentos oncológicos podem impactar o metabolismo e a saúde do coração, a escolha do tipo de gordura ingerida torna-se um fator crítico para a sobrevida do paciente.
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