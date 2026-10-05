Estudo de McGill e Harvard analisa causas de óbito em pacientes com câncer de próstata

Homens diagnosticados com câncer de próstata em estágio não metastático costumam viver muitos anos após a descoberta da doença. No entanto, nesse período, o risco maior muitas vezes não vem do tumor em si, mas de condições de saúde associadas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пациент с телефоном в больнице

Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades McGill e Harvard, que acompanhou 5.000 pacientes por 13 anos, revelou um dado relevante: a maioria dos óbitos não ocorreu devido ao câncer de próstata. Dos 3.040 pacientes que faleceram, apenas 441 morreram por causa da neoplasia prostática, enquanto 803 morreram por doenças cardiovasculares e 499 por outros tipos de câncer.

Esse cenário indica que a estratégia de cuidado para quem tem esse diagnóstico deve ir além do controle do tumor, focando também na proteção do sistema cardiovascular.

A análise nutricional mostrou que homens com o maior consumo de gorduras saturadas apresentaram um risco de morte 24% superior aos que consumiam a menor quantidade, com impacto direto na mortalidade por doenças do coração.

O ponto central não é a exclusão total de gorduras da dieta, mas a substituição de tipos prejudiciais por opções mais saudáveis:

A troca de 10% das calorias vindas de fontes como açúcar, carnes gordas e embutidos por gorduras vegetais (azeite de oliva, abacate e nozes) reduziu o risco de morte em 16%.

A substituição de 5% das calorias de gorduras saturadas (óleos de palma, coco e fast-food) por gorduras monoinsaturadas (peixes, óleos de oliva, canola ou gergelim) reduziu o risco de morte em 20%.

Esses dados sugerem que a alimentação atua como um suporte à terapia. As gorduras saturadas, além de elevarem a chance de ataques cardíacos, podem influenciar a agressividade do câncer de próstata.

Como alguns tratamentos oncológicos podem impactar o metabolismo e a saúde do coração, a escolha do tipo de gordura ingerida torna-se um fator crítico para a sobrevida do paciente.