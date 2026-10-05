Proteína C-reativa e exames regulares: a importância do monitoramento

Cansaço constante, irritabilidade, noites mal dormidas e infecções recorrentes podem ser sinais de que o corpo enfrenta processos inflamatórios crônicos. Após os 40 ou 50 anos, esses sintomas tornam-se mais comuns devido ao declínio natural da imunidade, lentidão no metabolismo e acúmulo de toxinas e radicais livres.

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Como os sinais costumam ser sutis, a inflamação sistêmica pode passar despercebida por longos períodos. Para conter essas reações, a base do cuidado reside na revisão de hábitos cotidianos e da alimentação.

A nutricionista Elena Solomatina indica a redução de alimentos com alto índice glicêmico — como açúcar, pães brancos e sucos industrializados -, além de evitar gorduras trans, gorduras saturadas e produtos ultraprocessados ricos em conservantes e aditivos.

Para auxiliar o organismo, a dieta deve priorizar grupos específicos:

Ômega-3: Peixes gordos, nozes e sementes.

Peixes gordos, nozes e sementes. Antioxidantes e fibras: Brócolis, espinafre, abacate, frutas cítricas e frutas vermelhas.

Brócolis, espinafre, abacate, frutas cítricas e frutas vermelhas. Especiarias: Cúrcuma (devido à curcumina), gengibre, alho e canela.

Além da nutrição, a manutenção da saúde depende de atividade física regular, sono reparador, controle do estresse e a exclusão do tabagismo e do álcool.

Para monitorar a saúde e identificar precocemente possíveis problemas, a orientação é realizar exames regulares e analisar marcadores inflamatórios, como a proteína C-reativa.