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O erro comum ao montar um guarda-roupa masculino é focar na peça e ignorar a fibra. O resultado é um visual que ou não protege do frio ou superaquece no verão, além de acelerar o desgaste do tecido por uso inadequado à estação.

Мужской стиль
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужской стиль

Para enfrentar as baixas temperaturas, o controle está na densidade e na retenção térmica. O uso de lã, tricô encorpado, veludo e flanela altera a percepção do volume e a eficiência do isolamento. De acordo com Alexander Komarov, diretor geral da boutique Grandi Marki, a estrutura essencial para esses períodos deve priorizar casacos, jaquetas, golas altas ou suéteres, calças térmicas e calçados em couro ou camurça.

A dinâmica entre ventilação e estrutura

No calor, a variável decisiva é a respirabilidade. A substituição de fibras densas por linho, algodão e seda muda a interação do corpo com o ambiente, permitindo a ventilação necessária. O linho, especificamente, traz a característica da amarrotagem natural; longe de ser um defeito, esse efeito é o que confere a estética de despojamento ao visual masculino de verão.

Já a estabilidade do visual é alcançada com itens transversais: jeans de qualidade, camisetas lisas e camisas claras de base. Um ajuste técnico importante, destacado pelo Gazeta. Ru, é a escolha de tecidos mistos. A adição de uma pequena porcentagem de fibras sintéticas às naturais é o gesto que evita a deformação excessiva da peça e simplifica a manutenção diária.

A adequação final depende da sobreposição. Como observa a estilista Aliya Sadykova, a manipulação de texturas e camadas é o que permite ao homem transitar entre oscilações térmicas sem perder a coerência visual.

Nos pés, a versatilidade é resolvida pelo minimalismo. Tênis de couro de design limpo ou loafers são as escolhas que removem a fricção entre o casual e o formal, adaptando-se a diferentes contextos sem a necessidade de trocas constantes.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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