Pesquisa do Mather Institute mostra aumento de atividade física entre tutores idosos

A solidão na maturidade não é necessariamente sinônimo de falta de alegria ou de interações sociais, mas pode representar um desafio para a manutenção de hábitos saudáveis. Recentemente, pesquisadores do Mather Institute, em Evanston, Illinois, investigaram como a presença de animais de estimação influencia a qualidade de vida de pessoas que vivem sozinhas nesta fase da vida.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака встречает гостей

O estudo, que contou com a participação de 900 pessoas com 55 anos ou mais, sugere que cães e gatos podem atuar como um mecanismo de proteção contra a isolação social. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a solidão prolongada está correlacionada a riscos elevados de doenças cardiovasculares, depressão, transtornos de ansiedade e demência. Nesse cenário, a interação com animais apresenta indicadores positivos de suporte emocional e social.

Os dados coletados revelam percepções claras dos tutores sobre o impacto dos animais em seu cotidiano:

Quase metade dos entrevistados afirmou que os animais ajudaram a mitigar a sensação de solidão;

76% relataram melhora no estado emocional;

62% observaram a redução dos níveis de estresse;

Cerca de um terço dos participantes notou um aumento na interação com outros seres humanos, frequentemente estimulada por atividades como passear com o cão.

Além do aspecto psicológico, há uma mudança observável no comportamento físico. Aproximadamente 45% dos tutores relataram ter se tornado mais ativos fisicamente. O efeito é mais pronunciado entre os donos de cães, que passam 42% mais tempo em movimento do que pessoas sem animais.

"Este estudo nos lembra que a saúde não depende apenas da medicina. Conexões sociais, a sensação de ter um propósito e a atividade física desempenham um papel colossal, e os animais de estimação ajudam a sustentar esses três aspectos", afirma Jennifer Smith, vice-presidente do Mather Institute.

Entretanto, a prática de ter um animal na maturidade não está isenta de exigências. O relatório reconhece que o cuidado animal demanda recursos financeiros e tempo, o que torna a escolha consciente do animal um ponto crucial para o bem-estar de ambas as partes.

Para que a convivência seja equilibrada e benéfica, os especialistas sugerem algumas considerações práticas:

Alinhamento de energia: Escolher um animal cujo nível de atividade seja compatível com o estilo de vida do tutor (por exemplo, optar por um gato tranquilo ou um cão adulto em vez de um filhote hiperativo).

Escolher um animal cujo nível de atividade seja compatível com o estilo de vida do tutor (por exemplo, optar por um gato tranquilo ou um cão adulto em vez de um filhote hiperativo). Rede de apoio: Planejar previamente quem poderá auxiliar nos cuidados com o animal em caso de necessidade.

Planejar previamente quem poderá auxiliar nos cuidados com o animal em caso de necessidade. Uso de serviços de suporte: Aproveitar programas de voluntariado que auxiliam tutores idosos em tarefas como passeios ou idas ao veterinário.

Dessa forma, para muitos adultos que vivem sozinhos, a companhia de um animal torna-se um estímulo concreto para a manutenção da atividade física e do engajamento social, refletindo-se em indicadores positivos de bem-estar geral.