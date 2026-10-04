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Sono insuficiente encurta vidas: estudo liga privação ao impacto maior que má alimentação

Vida » Сomportamento

Dormir menos de sete horas por noite reduz a expectativa de vida mais do que a má alimentação ou o sedentarismo. A conclusão é de pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciências do Oregon, que analisaram a relação entre hábitos cotidianos e longevidade entre 2019 e 2025.

Недосып и старение мозга
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O estudo aponta que a janela ideal de sono fica entre 7 e 9 horas. O impacto da privação de sono sobre a mortalidade mostrou-se comparável ao do tabagismo. Mesmo quando fatores como obesidade e diabetes são considerados, o tempo de repouso permanece como um elemento determinante para a duração da vida.

Os cientistas ressaltam que a pesquisa é observacional. Isso significa que ela identifica uma associação, mas não prova que a falta de sono seja a causa direta da morte precoce. O hábito de dormir pouco pode ser um sintoma de outras condições, como estresse, doenças ou escalas de trabalho noturno. No entanto, os dados reforçam que a carência crônica de sono prejudica o sistema imunológico, o metabolismo e a saúde cardiovascular.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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