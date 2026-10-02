Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos

A fronteira matemática em questão é a Hipótese de Riemann, que postula que todos os zeros não triviais da função zeta de Riemann estão situados sobre a linha crítica (uma reta vertical no plano complexo). Provar essa afirmação significaria eliminar a incerteza sobre a distribuição dos números primos. Até então, a fronteira de verificação numérica e analítica consolidada desde 1989 indicava que ao menos 40% desses zeros residiam na linha crítica.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Математические формулы на доске

Evidência numérica vs. Prova formal

O modelo de IA Claude, da Anthropic, não produziu uma prova formal da Hipótese de Riemann — o que exigiria a demonstração de que 100% dos zeros estão na linha, sem exceções. Em vez disso, o sistema apresentou evidências numéricas e cálculos que elevaram esse índice para 67,25%. Embora esse avanço represente um salto quantitativo em relação ao limite de 40%, na matemática pura, a proximidade estatística não constitui prova de validade da conjectura.

A transição do rastro computacional para a demonstração humana

A contribuição real não residiu no resultado final da IA, mas na estratégia de cálculo empregada. Younes Lamzouri, do Universidade de Lorena, analisou as deduções do Claude e identificou que a complexidade das equações sugeridas poderia ser simplificada através da introdução de restrições específicas. Essa operação de tradução permitiu que Lamzouri convertesse o rastro computacional em uma prova matemática compreensível e formalmente estruturada.

A partir dessa base, Lamzouri expandiu o resultado: além de validar a proporção de 67,25%, ele demonstrou que a parcela de zeros "ruins" (aqueles que não são simples e não pertencem à linha crítica) é de, no máximo, 11%.

Diferenciação de capacidades computacionais

O caso destaca a diferença entre a geração de respostas opacas e a sugestão de caminhos heurísticos. Enquanto outras tentativas de IA em problemas complexos, como as equações de Navier-Stokes, produziram resultados que permanecem ininterpretáveis para matemáticos humanos, a interação entre o Claude e Lamzouri operou como um catalisador de novas ideias. O processo não substituiu a prova matemática, mas forneceu a intuição algorítmica necessária para que um especialista humano executasse a verificação e a expansão do conhecimento.