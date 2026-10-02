Europa Ocidental regista o verão mais quente de sempre com média de 21,7°C

O último verão na Europa Ocidental não foi apenas um período de calor incomum, mas sim o mais quente de sempre registado, com uma temperatura média de 21,7°C. Este valor situa-se 2,5°C acima da média observada entre 1991 e 2020, segundo os dados divulgados pelo serviço Copernicus, sediado em Bona.

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Para além dos números médios, a realidade no terreno foi marcada por um stress térmico severo. No final da estação, 52% do território europeu esteve exposto a sensações térmicas iguais ou superiores a 38°C, um índice recorde que traduz a intensidade do calor sentido por quem habita estas regiões. Na Europa Ocidental, o recorde anterior de 2003 foi superado: houve 17 dias em que pelo menos 60% do território registou temperaturas acima dos 30°C, contra os 11 dias verificados em 2003.

Samantha Burgess, responsável estratégica pelo clima do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (CEPMPM), alerta que este cenário não se limitou ao termómetro. O continente enfrentou a convergência de ondas de calor sem precedentes, secas generalizadas e temperaturas marinhas invulgarmente elevadas, afetando a costa atlântica e o Mediterrâneo ocidental e central.

O impacto desta crise climática reflete-se diretamente na infraestrutura e na vida quotidiana. A disponibilidade de água tornou-se crítica, com rios fundamentais como o Reno, o Danúbio, o Loire e o Ródano a registarem caudais abaixo dos mínimos históricos. Esta escassez de água não é apenas um dado ambiental; teve repercussões concretas no transporte de mercadorias e na produção de energia nuclear e hidroelétrica, evidenciando a fragilidade dos sistemas energéticos e logísticos face a extremos climáticos.

A combinação de calor extremo e seca potenciou também uma época de incêndios florestais particularmente agressiva. Até 2 de setembro, a área ardida na União Europeia foi quase o dobro da média registada entre 2006 e 2025, com Espanha e França a serem as zonas mais fustigadas.

Em Portugal, a situação apresenta nuances específicas. De acordo com dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), deflagraram quase oito mil incêndios, resultando em 74.267 hectares de área ardida. Embora este valor represente uma redução de 72% face ao mesmo período do ano passado, o número de fogos aumentou cerca de 9% em relação a 2025, sendo este o maior volume de incêndios desde 2022 e o sexto pior ano da última década.

Estes dados reforçam a urgência de se desenvolver a resiliência social e infraestrutural, pois a interligação entre a falta de água, a instabilidade energética e os riscos para a saúde humana torna a vulnerabilidade do cidadão comum cada vez mais evidente perante a nova realidade climática.