Bactérias em tartarugas-verdes se assemelham às de resíduos plásticos na costa do RJ

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a UFRJ e o projeto Aruanã, revelou uma conexão biológica inesperada entre a fauna marinha e a poluição plástica na costa do estado do Rio de Janeiro. A análise, focada em tartarugas-verdes (Chelonia mydas) na Praia de Itaipu, em Niterói, identificou que a microbiota desses animais apresenta maior semelhança com as bactérias encontradas em resíduos plásticos do que com aquelas presentes em seu alimento natural ou no meio ambiente circundante.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Черепаха ест мусор в океане

O pesquisador Filipe Berbeti, sob orientação de Henrique Fragoso dos Santos (Laboratório de Microbiologia Ambiental e Microbiotecnologia da UFF), comparou amostras biológicas das tartarugas com microrganismos coletados em três fontes distintas na região: pedaços de plástico, água do mar e algas. Contrariando a literatura científica convencional — que prevê que a microbiota do animal deve refletir a de sua dieta (algas) -, os dados mostraram que a assinatura bacteriana das tartarugas aproxima-se significativamente daquela fixada nos detritos plásticos.

Entre os gêneros bacterianos identificados em ambos os substratos (plástico e tartarugas) estão Vibrio, Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Chryseobacterium e Clostridium. A presença desses grupos é relevante pois englobam espécies conhecidas por causar patologias tanto em animais quanto em humanos.

É importante delimitar o alcance dessas observações: a pesquisa utilizou a amplificação de fragmentos de DNA, o que permite a classificação dos microrganismos apenas ao nível de gênero. Portanto, não há evidência clínica ou laboratorial confirmando que essas bactérias específicas tenham causado doenças nos cinco exemplares analisados. O estudo não estabelece um nexo causal de patogenicidade, mas aponta o plástico como um vetor físico de exposição microbiana.

O resultado indica que o plástico no oceano não atua apenas como um poluente físico ou risco de asfixia e ingestão, mas como uma plataforma de transporte de microrganismos. Esse fenômeno sugere que as tartarugas-verdes podem atuar como dispersores, conectando áreas contaminadas a regiões remotas através de suas rotas migratórias naturais.

Os achados foram publicados na revista Environmental Pollution em agosto deste ano.