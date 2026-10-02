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90% dos cristãos no Brasil são contra campanhas eleitorais dentro de templos

Vida » Espiritualidade

O púlpito deixou de ser o caminho mais curto para a urna. Uma pesquisa abrangente do Instituto de Estudos da Religião (Iser) e da Quaest revela que a maioria dos cristãos no Brasil rejeita a transformação de templos em palanques eleitorais: 90% são contra campanhas dentro de espaços religiosos e 83% recusam a indicação direta de voto por pastores ou padres.

Eвангелие от 1577 г.
Photo: commons.wikimedia.org by JoanaMateeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Eвангелие от 1577 г.

O dado expõe um abismo entre a imagem pública de lideranças religiosas, que frequentemente atuam como cabos eleitorais no Parlamento e na mídia, e a vontade da base. A politização direta dos cultos e missas, intensificada desde 2018, gerou traumas e divisões internas. Pastores relatam perda de fiéis após assumirem posturas partidárias agressivas, transformando a igreja em um refúgio para pessoas "machucadas" por conflitos políticos.

Se o templo resiste, o digital avança. A influência religiosa migrou para canais difusos: 66% dos entrevistados usam o WhatsApp para articulação religiosa. A mediação do voto agora ocorre via grupos de família, influenciadores e vídeos compartilhados, permitindo que a pauta política chegue ao fiel sem a formalidade do púlpito, mas ancorada em relações de confiança.

A radiografia do grupo evangélico, que hoje soma 29% da população, mostra heterogeneidade. Embora a Assembleia de Deus lidere com 32% dos fiéis, há recortes sociais profundos: evangélicos com ensino fundamental incompleto apoiam a esquerda em proporções próximas à direita. No catolicismo (50% da população), a divisão é clara entre praticantes (31%) e não praticantes (19%).

Um ponto central é a dissociação entre identidade religiosa e pautas governamentais. Enquanto temas morais funcionam como marcadores de grupo, a concordância sobre políticas públicas é alta e transversal: 75% dos conservadores apoiam o Bolsa Família e 66% defendem a taxação dos mais ricos. Surpreende a abertura a temas geralmente associados ao progressismo: 79% dos evangélicos apoiam a educação sexual nas escolas e 90% rejeitam o homeschooling.

Esse cenário de tensão entre fé e política reflete-se em disputas judiciais recentes, como o embate no TSE sobre publicações envolvendo Nossa Senhora Aparecida e a campanha de Flávio Bolsonaro, evidenciando que a religião, mesmo fora do templo, continua sendo o principal terreno de disputa simbólica no Brasil.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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