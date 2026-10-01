Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?

A idade biológica raramente coincide com a data de nascimento no RG. Para ter uma noção real da força e resistência, a forma mais objetiva é testar a capacidade do corpo através de movimentos básicos. Essas métricas funcionam como indicadores da autonomia física e da capacidade de resposta do organismo ao envelhecimento.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тренировка на выносливость

Os números a seguir representam padrões internacionais para homens e mulheres que mantêm a atividade física, mas não são atletas profissionais. Os dados foram compilados com base em referências do Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP), American College of Sports Medicine (ACSM) e Strength Level.

1. Flexões de braço

Este movimento testa a resistência dos peitorais, tríceps e ombros, além da capacidade do core de estabilizar a coluna. A dificuldade excessiva aqui sinaliza baixo tônus na parte superior do corpo, o que costuma impactar a postura com o passar dos anos.

Idade Homens (padrão) Mulheres (com joelhos apoiados) 20-29 anos 22-29 repetições 15-20 repetições 30-39 anos 17-21 repetições 12-16 repetições 40-49 anos 13-16 repetições 11-14 repetições 50-59 anos 10-12 repetições 7-10 repetições 60+ anos 8-10 repetições 5-11 repetições

2. Agachamentos sem peso

O agachamento avalia a força de pernas e glúteos. Manter a musculatura inferior forte é determinante para a mobilidade na maturidade, impactando a estabilidade da marcha e a saúde das articulações dos joelhos e da lombar.

Idade Homens Mulheres 20-29 anos 45-50 repetições 40-45 repetições 30-39 anos 40-44 repetições 35-39 repetições 40-49 anos 35-39 repetições 30-34 repetições 50-59 anos 30-34 repetições 25-29 repetições 60+ anos 20-29 repetições 15-24 repetições

3. Barra fixa e suspensão

A barra fixa mede a força relativa — a capacidade de mover o próprio peso corporal. Para as mulheres, o teste de suspensão estática (tempo de permanência pendurada) é o indicador mais útil, pois a força de preensão manual está correlacionada a marcadores gerais de envelhecimento biológico.

Idade Homens (barra fixa) Mulheres (suspensão) 20-29 anos 8-12 repetições 30 segundos 30-39 anos 6-10 repetições 25 segundos 40-49 anos 4-7 repetições 20 segundos 50-59 anos 2-4 repetições 15 segundos 60+ anos 1-2 repetições 10 segundos

Execução técnica: pontos de atenção

Alcançar os números sacrificando a técnica aumenta o risco de lesões e distorce o resultado do teste. Siga estas diretrizes:

Agachamentos: desça o quadril até que as coxas fiquem paralelas ao chão. Mantenha os calcanhares firmes no solo e evite que os joelhos fechem para dentro.

desça o quadril até que as coxas fiquem paralelas ao chão. Mantenha os calcanhares firmes no solo e evite que os joelhos fechem para dentro. Flexões: mantenha o corpo alinhado, sem deixar a lombar cair. Os cotovelos devem formar um ângulo de 45 graus com o tronco, descendo até que o peito quase toque o chão.

mantenha o corpo alinhado, sem deixar a lombar cair. Os cotovelos devem formar um ângulo de 45 graus com o tronco, descendo até que o peito quase toque o chão. Barra fixa: inicie a subida com os braços totalmente estendidos. Evite impulsos com as pernas ou balanço do tronco. O queixo deve ultrapassar a barra no topo do movimento.

Se os seus resultados estão abaixo das tabelas, encare isso como um sinal para iniciar ou ajustar sua rotina de treinos. O sistema muscular mantém a capacidade de adaptação e crescimento em qualquer idade; a constância nos exercícios é o caminho para recuperar a função física.