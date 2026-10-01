Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Plantas de interior: a adequação da espécie às condições reais de luz e rega
McLaren muda estratégia e foca em 'lifestyle' com novos modelos até 2028
Fluxo turístico em Málaga migra da costa para o interior a partir de outubro
Salários de vagas temporárias na Iaqu𝔱ia superam a pretensão dos candidatos
Rankings de atletas em guerra: método bayesiano une listas rivais e expõe incertezas reais
Frutas inteiras protegem o coração melhor do que sucos, mesmo os 100% naturais
Suéter com zíper: a modularidade da gola alta entre a austeridade e o casual
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Concentração de sabores e estabilização: a técnica de cozimento lento para conserva de beringela

Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?

Vida » Сomportamento

A idade biológica raramente coincide com a data de nascimento no RG. Para ter uma noção real da força e resistência, a forma mais objetiva é testar a capacidade do corpo através de movimentos básicos. Essas métricas funcionam como indicadores da autonomia física e da capacidade de resposta do organismo ao envelhecimento.

Тренировка на выносливость
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тренировка на выносливость

Os números a seguir representam padrões internacionais para homens e mulheres que mantêm a atividade física, mas não são atletas profissionais. Os dados foram compilados com base em referências do Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP), American College of Sports Medicine (ACSM) e Strength Level.

1. Flexões de braço

Este movimento testa a resistência dos peitorais, tríceps e ombros, além da capacidade do core de estabilizar a coluna. A dificuldade excessiva aqui sinaliza baixo tônus na parte superior do corpo, o que costuma impactar a postura com o passar dos anos.

Idade Homens (padrão) Mulheres (com joelhos apoiados)
20-29 anos 22-29 repetições 15-20 repetições
30-39 anos 17-21 repetições 12-16 repetições
40-49 anos 13-16 repetições 11-14 repetições
50-59 anos 10-12 repetições 7-10 repetições
60+ anos 8-10 repetições 5-11 repetições

2. Agachamentos sem peso

O agachamento avalia a força de pernas e glúteos. Manter a musculatura inferior forte é determinante para a mobilidade na maturidade, impactando a estabilidade da marcha e a saúde das articulações dos joelhos e da lombar.

Idade Homens Mulheres
20-29 anos 45-50 repetições 40-45 repetições
30-39 anos 40-44 repetições 35-39 repetições
40-49 anos 35-39 repetições 30-34 repetições
50-59 anos 30-34 repetições 25-29 repetições
60+ anos 20-29 repetições 15-24 repetições

3. Barra fixa e suspensão

A barra fixa mede a força relativa — a capacidade de mover o próprio peso corporal. Para as mulheres, o teste de suspensão estática (tempo de permanência pendurada) é o indicador mais útil, pois a força de preensão manual está correlacionada a marcadores gerais de envelhecimento biológico.

Idade Homens (barra fixa) Mulheres (suspensão)
20-29 anos 8-12 repetições 30 segundos
30-39 anos 6-10 repetições 25 segundos
40-49 anos 4-7 repetições 20 segundos
50-59 anos 2-4 repetições 15 segundos
60+ anos 1-2 repetições 10 segundos

Execução técnica: pontos de atenção

Alcançar os números sacrificando a técnica aumenta o risco de lesões e distorce o resultado do teste. Siga estas diretrizes:

  • Agachamentos: desça o quadril até que as coxas fiquem paralelas ao chão. Mantenha os calcanhares firmes no solo e evite que os joelhos fechem para dentro.
  • Flexões: mantenha o corpo alinhado, sem deixar a lombar cair. Os cotovelos devem formar um ângulo de 45 graus com o tronco, descendo até que o peito quase toque o chão.
  • Barra fixa: inicie a subida com os braços totalmente estendidos. Evite impulsos com as pernas ou balanço do tronco. O queixo deve ultrapassar a barra no topo do movimento.

Se os seus resultados estão abaixo das tabelas, encare isso como um sinal para iniciar ou ajustar sua rotina de treinos. O sistema muscular mantém a capacidade de adaptação e crescimento em qualquer idade; a constância nos exercícios é o caminho para recuperar a função física.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado
Carros
Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Carros
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mais populares
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno

A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.

Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião
Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado
Os EUA estão investindo US$ 7 bilhões na Argentina: O que Trump ganha com sua aliança com Milei Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
últimos materiais
McLaren muda estratégia e foca em 'lifestyle' com novos modelos até 2028
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Fluxo turístico em Málaga migra da costa para o interior a partir de outubro
Salários de vagas temporárias na Iaqu𝔱ia superam a pretensão dos candidatos
Rankings de atletas em guerra: método bayesiano une listas rivais e expõe incertezas reais
Frutas inteiras protegem o coração melhor do que sucos, mesmo os 100% naturais
Os EUA estão investindo US$ 7 bilhões na Argentina: O que Trump ganha com sua aliança com Milei
Suéter com zíper: a modularidade da gola alta entre a austeridade e o casual
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Concentração de sabores e estabilização: a técnica de cozimento lento para conserva de beringela
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.