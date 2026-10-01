Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?

A idade biológica raramente coincide com a data de nascimento no RG. Para ter uma noção real da força e resistência, a forma mais objetiva é testar a capacidade do corpo através de movimentos básicos. Essas métricas funcionam como indicadores da autonomia física e da capacidade de resposta do organismo ao envelhecimento.
Os números a seguir representam padrões internacionais para homens e mulheres que mantêm a atividade física, mas não são atletas profissionais. Os dados foram compilados com base em referências do Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP), American College of Sports Medicine (ACSM) e Strength Level.
Este movimento testa a resistência dos peitorais, tríceps e ombros, além da capacidade do core de estabilizar a coluna. A dificuldade excessiva aqui sinaliza baixo tônus na parte superior do corpo, o que costuma impactar a postura com o passar dos anos.
|Idade
|Homens (padrão)
|Mulheres (com joelhos apoiados)
|20-29 anos
|22-29 repetições
|15-20 repetições
|30-39 anos
|17-21 repetições
|12-16 repetições
|40-49 anos
|13-16 repetições
|11-14 repetições
|50-59 anos
|10-12 repetições
|7-10 repetições
|60+ anos
|8-10 repetições
|5-11 repetições
O agachamento avalia a força de pernas e glúteos. Manter a musculatura inferior forte é determinante para a mobilidade na maturidade, impactando a estabilidade da marcha e a saúde das articulações dos joelhos e da lombar.
|Idade
|Homens
|Mulheres
|20-29 anos
|45-50 repetições
|40-45 repetições
|30-39 anos
|40-44 repetições
|35-39 repetições
|40-49 anos
|35-39 repetições
|30-34 repetições
|50-59 anos
|30-34 repetições
|25-29 repetições
|60+ anos
|20-29 repetições
|15-24 repetições
A barra fixa mede a força relativa — a capacidade de mover o próprio peso corporal. Para as mulheres, o teste de suspensão estática (tempo de permanência pendurada) é o indicador mais útil, pois a força de preensão manual está correlacionada a marcadores gerais de envelhecimento biológico.
|Idade
|Homens (barra fixa)
|Mulheres (suspensão)
|20-29 anos
|8-12 repetições
|30 segundos
|30-39 anos
|6-10 repetições
|25 segundos
|40-49 anos
|4-7 repetições
|20 segundos
|50-59 anos
|2-4 repetições
|15 segundos
|60+ anos
|1-2 repetições
|10 segundos
Alcançar os números sacrificando a técnica aumenta o risco de lesões e distorce o resultado do teste. Siga estas diretrizes:
Se os seus resultados estão abaixo das tabelas, encare isso como um sinal para iniciar ou ajustar sua rotina de treinos. O sistema muscular mantém a capacidade de adaptação e crescimento em qualquer idade; a constância nos exercícios é o caminho para recuperar a função física.
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