Frutas inteiras protegem o coração melhor do que sucos, mesmo os 100% naturais

Comer frutas inteiras protege a saúde cardiovascular de forma mais eficaz do que consumir sucos, mesmo os 100% naturais. A conclusão é de pesquisadores da Universidade da Dakota do Norte, que analisaram dados de 371 mil pessoas para o estudo publicado na revista Current Developments in Nutrition (CDN).

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Полезные фрукты

O estudo cruzou a dieta dos participantes com a incidência de quatro condições: hipertensão, colesterol alto, doença isquêmica do coração e infarto. Para isolar o efeito da alimentação, a análise considerou variáveis como idade, renda, escolaridade e hábitos nocivos.

Os dados mostram que pessoas com baixo consumo de frutas inteiras apresentam um risco significativamente maior de desenvolver todas as patologias citadas. Já no caso dos sucos de fruta, não foi encontrada a mesma correlação protetiva para o sistema cardiovascular.

Os autores atribuem a superioridade dos frutos inteiros a três fatores:

Fibras: Ausentes nos sucos, as fibras retardam a absorção do açúcar, evitando picos glicêmicos no sangue.

Ausentes nos sucos, as fibras retardam a absorção do açúcar, evitando picos glicêmicos no sangue. Polifenóis: Esses compostos vegetais são melhor preservados e absorvidos no fruto do que na versão processada.

Esses compostos vegetais são melhor preservados e absorvidos no fruto do que na versão processada. Saciabilidade: Frutas inteiras controlam o apetite melhor do que as calorias líquidas.

A conclusão do estudo é que, embora os sucos possam integrar a dieta, eles não substituem as frutas frescas na prevenção de doenças cardiovasculares.